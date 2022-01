Brasil no tiene intención de liberar a los jugadores del Real Madrid

El Real Madrid sabe que sólo un buen gesto de Tite, seleccionador de Brasil, podría evitar que los cuatro brasileños que están convocados por la combinado carioca para los duelos ante Ecuador y Paraguay clasificatorios para el Mundial de Qatar regresen a la capital de España con una carga de minutos elevada que les haga imposible jugar los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic. Desde la entidad madridista saben que la Federación Brasileña no hará concesiones y no liberará a Vinicius, Casemiro, Militao y Rodrygo, ya que sería un agravio comparativo con otros clubes, especialmente los brasileños.

La Federación Brasileña es plenamente consciente de que no puede hacer una excepción con el Real Madrid. Por ejemplo, mientras Brasil esté concentrada para jugar dos partidos internacionales, comenzará el Campeonato Paulista, donde participan jugadores que han sido citados por Tite. Por lo tanto, la opción de liberar a los cuatro futbolistas blancos está totalmente descartada. La entidad madridista no ha transmitido esta posibilidad a la selección brasileña, ya que saben que “están en su derecho” de citar a los futbolistas que deseen y, sobre todo, que ellos no son los culpables de un calendario que necesita una revisión urgente.

Por lo tanto, la máxima esperanza del Real Madrid pasa porque Brasil gane a Ecuador en Quito un duelo que se antoja complicado, ya que el combinado ecuatoriano todavía no está matemáticamente clasificado, aunque está cerca de Qatar y sólo un accidente le podría dejar sin Mundial. Si el conjunto brasileño gana y Tite cede, en el duelo ante Paraguay que se disputará en Belo Horizonte podría dar descanso a los futbolistas blancos, aunque lo que parece imposible es que tras el primer partido queden libres.

Nos obstante, José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, está en contacto con Juninho Paulista, ex jugador del Atlético de Madrid y coordinador de la selección brasileña, para tratar de que los futbolistas brasileños de la entidad madridista puedan llegar en las mejores condiciones posibles al duelo ante el Athletic perteneciente de los cuartos de final de la Copa del Rey. Aunque la decisión definitiva la tomará Tite.

El plan del Real Madrid

Si Brasil no cambia de opinión y no libera a los madridistas tras el primer partido, cosa que parece complicado, la idea del Real Madrid es poner un vuelo chárter a los cuatro futbolistas para que regresen a la capital de España lo más rápido posible. De esta manera, descansarían en su domicilio el miércoles y, si Ancelotti lo estima oportuno, podría contar con ellos para jugar ante el Athletic.

En una situación muy diferente esta Fede Valverde. Uruguay sí se juega la vida y el Real Madrid ni se plantea que el combinado charrúa libere a su jugador. Eso sí, tras el partido contra Venezuela que se celebrará en Montevideo pondrá rumbo a España en un avión privado con el único objetivo de que pueda descansar lo antes posible en su casa y pueda estar a disposición de Ancelotti.

La RFEF ha puesto de su parte

La RFEF tenía imposible aplazar el partido, pero sí ha puesto de su parte para que los sudamericanos del Real Madrid puedan estar ante el Athletic. El organismo presidido por Luis Rubiales ha colocado el encuentro el jueves a las 21:30 horas, siendo este duelo el que cierre las eliminatorias de cuartos de final.