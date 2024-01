Brahim Díaz se ganó en los 40 minutos que estuvo en el césped durante la semifinal de la Supercopa de España, 10 del tiempo reglamentario y media hora de la prórroga, la llamada de Luis de la Fuente. El jugador del Real Madrid demostró ante el Atlético de Madrid que es un jugador con una grandísima calidad capaz de cambiar la dinámica de cualquier partido. Ante los rojiblancos él, junto a Joselu, uno que sí es fijo para el seleccionador, desequilibró una eliminatoria que terminaron ganando los blancos con goles de ambos.

Brahim ha derribado el muro que le puso Ancelotti. Y no era sencillo hacerlo. El italiano no se lo puso nada fácil. No terminaba de confiar en un futbolista que hizo la mili en el Milan, donde se convirtió en importante en un equipo que la temporada pasada alcanzó las semifinales de la Champions. Necesitó siete partidos de temporada, seis de Liga y uno de Champions, para jugar como titular. En ese tiempo, se quedó sin participar en dos duelos y en los que jugó sumó 46 minutos. Es decir, una primera mitad y un minuto en cinco duelos.

Llegó el 27 de septiembre y Ancelotti decidió que fuese titular ante Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu en el primer partido en el que Jude Bellingham no jugó, en este caso por descanso. En los 57 minutos que estuvo sobre el césped hizo un gol y dejó claro algo que otros muchos ya sabían: se merecía más minutos.

Ancelotti recogió el guante y con la cantidad de ausencias que ha tenido el Real Madrid por culpa de las lesiones, especialmente la de Vinicius, recurrió a Brahim para que empezase a tener más protagonismo. El resultado ha sido seis goles, tres asistencias y el único jugador del conjunto blanco que ha visto portería en todas las competiciones que los madridistas han disputado esta temporada. Ha marcado tres tantos en Liga, mientras que ha hecho un gol en Champions, otro en Copa del Rey y, el último, en la Supercopa de España ante el Atlético.

En definitiva, que Brahim ha sabido aprovechar la confianza que le ha dado Ancelotti, aunque al italiano le costó más de lo normal confiar en un jugador que ha tenido que trabajar más que otros para poder gozar de unos minutos que ahora tiene. Ahora, le toca hacer lo mismo con Luis de la Fuente, quién todavía no le ha convocado con la selección española desde que es entrenador, pero que si sigue con este rendimiento se verá obligado a hacerlo más pronto que tarde. Y más pronto puede ser en la próxima lista que el riojano dará a conocer en el mes de marzo para los amistosos ante Brasil y Colombia.

No obstante, el reto de Brahim es estar entre los 23 elegidos para disputar la Eurocopa que la selección española disputará el próximo verano en Alemania. El jugador del Real Madrid no tiene dudas y tiene claro que quiere defender los colores del combinado nacional, esos que siempre ha vestido en las categorías inferiores.

Por este motivo, y a pesar de las suculentas tentativas de Marruecos, donde le han dejado claro que si decide vestir la camiseta de la selección africana será un futbolista importante en un equipo al alza que en el Mundial de Qatar terminó cuarta, no han sido escuchados por el jugador del Real Madrid, que sólo piensa en blanco y, si llegase, en rojigualda.

De la Fuente le conoce

Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fuente, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Posteriormente, cuando estaba jugando en calidad de cedido en el Milan, Luis Enrique le llamo para los duelos clasificatorios para el Mundial ante Grecia y Suecia, pero no disputó un minuto. Luego, se quedó fuera de la lista de Qatar y, hasta el momento, Luis de la Fuente no ha contado con él.

El riojano conoce perfectamente a Brahim. Para el seleccionador siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta.

En el Real Madrid están encantados con Brahim