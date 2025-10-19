Bordalás indignado por la roja a Nyom: «Vinicius exagera, se toca la cara y es una expulsión injusta»

No fue un partido sencilla para José Bordalás, que vio como su complejo entramado defensivo, inabordable por el Real Madrid durante 75 minutos, se desvanecía tras una de sus decisiones, tras dar entrada a Nyom y ver cómo éste se autoexpulsaba con una acción difícil de entender: tapó la carrera de Vinicius con una agresión con el balón en la otra punta del campo. El gol de Kylian Mbappé llegaba justo después. Para colmo, Sancris también vio la roja por un doble amarilla que dejaba con diez a su equipo.

Bordalás se quejó en rueda de prensa con dureza por la expulsión de Nyom que, a su juicio, condicionó el partido y echó por tierra el gran trabajo defensivo del Getafe durante gran parte del encuentro. “El cuarto le ha dicho roja al árbitro. Nyom le pone la pierna, sí, pero Vinicius se toca la cara… simula y agresión. Para mí no es roja, como mucho amarilla”, razonaba el entrenador azulón en televisión, muy contrariado con las decisiones del árbitro.

“Me ha dicho que consideraban que era roja y que no tenía que verla”, añadía Bordalás sobre la acción de Nyom, una expulsión que él considera injusta, como mucho de amarilla, y que el árbitro interpretó como una agresión clara, motivo de roja directa pese a los escasos segundos del veterano central sobre el terreno de juego.

También fue muy llamativo un encontronazo de Bordalás con Bellingham, llegando al contacto físico con un empujón del entrenador al jugador del Real Madrid, situación que explicó también ante los medios, culpando a Vinicius: “Vinicius se ha dirigido a mí diciéndome que ‘muy buen cambio’. Ha venido luego Bellingham a decirme que me fuera al banquillo y le he dicho ‘tú fuera, no hables tanto’. Vinicius no tiene que venir a provocar y decirme nada”.

“El equipo está dolido. El esfuerzo se ha ido al traste. La sensación es la misma que la jornada pasada en Pamplona. Todo lo que sufrimos… El equipo se ha vaciado. La expulsión ha marcado el partido”, analizaba Bordalás, contrariado por cómo se le ha escapado el punto al que se aferraban por una decisión del colegiado: “Estábamos haciendo un gran partido pero es lo que hay habitualmente en este tipo de partido. Ha habido faltas hoy en el primer tiempo similares que no se han sancionado con tarjetas”.

Pese a todo esto, el Getafe tuvo la opción de empatar el partido con nueve jugadores, ya al borde del pitido final, pero emergió Thibaut Courtois como salvador: “Curiosamente con nueve hemos tenido la ocasión de Kamara. Hubiera sido un premio para los chicos, han hecho un buen trabajo. Lo han dado todo contra un grandísimo rival como es el Real Madrid. Tienen jugadores de primer nivel, increíbles. Esta temporada estamos teniendo muchas adversidades”.

Por último, sobre otra imagen en la que se le pudo ver hablar con Xabi Alonso en la zona de los banquillos, Bordalás explicó que “yo recriminé a mi asistente por dirigirse al banquillo de Xabi Alonso”, momento en el que charló con el entrenador blanco y el vasco “me dio las gracias. Sin más”.