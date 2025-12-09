Bernardo Silva: «Espero un Real Madrid muy fuerte»

Bernardo Silva compareció junto a Pep Guardiola en la sala de prensa del Santiago Bernabéu para atender a los medios de comunicación en la previa del duelo que medirá a Real Madrid y Manchester City este miércoles con motivo de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League.
«Es un equipo muy diferente, con jugadores distintos. Lleno de potencial, energía… y estamos deseando que llegue el partido. Será complicado, porque es muy difícil venir al Bernabéu, pero estamos entusiasmados y lo de mañana es un muy buen examen», comenzó diciendo Bernardo Silva en sala de prensa.
«Es sólo un partido de fútbol; un partido más. Vamos a tratar de ser nuestra mejor versión y estar en el Top-8. Sabemos lo especial que es este estadio… aunque yo estoy más acostumbrado, porque nos enfrentamos todos los años. Ya es casi un Clásico. Será un partido divertido», dijo el jugador del City.
«Es el Real Madrid, el rey de Europa. Pero si vas a Anfield, también es complicado. Así que los jóvenes están acostumbrados a noches duras. Estamos listos para dar el do de pecho y conseguir los tres puntos. Si fuese una semifinal, tal vez daría otra respuesta, pero es la Fase Liga y queremos los tres puntos. Es así de sencillo», añadió sobre el Madrid Bernardo.
Sobre el City: «Somos mucho mejores en el segundo tramo de la temporada, que en el primero y ojalá eso se repita esta. No hemos estado mal, pero en algunos podríamos haber dado algo de más nivel. Estamos deseando que avance la temporada y sigamos mejorando. En este momento estamos teniendo resultados mucho mejores de los del primer mes, por ejemplo. Antes del parón de selecciones perdimos contra el Brighton, Tottenham… y eso no se puede aceptar a nuestro nivel. Pero estamos creciendo, mejorando día tras día».
Sobre la posible baja de Mbappé: «Mbappé es muy especial y si el Real Madrid lo tiene, será mejor para ellos; pero si no, lo hará Vinicius, Rodrygo… tienen muy buenos jugadores. Independientemente de quien juegue, será complicado. Como sabemos su carácter. Lo duro que es este estadio».
«Te voy a ser sincero: no he visto muchos partidos del Real Madrid esta temporada. Lo que sé, es por lo que hemos visto esta semana. Más presión, hombre a hombre… cosas que no sé si harán mañana. Pero sí sé, por experiencia, que venir a este estadio siempre es difícil. Y que será un partido apasionante», añadió sobre el conjunto blanco.
Buen momento para ir al Bernabéu: «No tengo respuesta para eso porque, en mi experiencia, nunca es fácil venir aquí, jugar contra el Madrid. Desde que llegué al City he jugado contra este rival cinco o seis veces… y siempre ha sido difícil. Especialmente en esta competición, el momento del equipo cuenta poco. Porque estos jugadores, cuando el partido es grande, mejoran su nivel. Espero un gran Real Madrid y sé por experiencia personal lo difícil que es jugar aquí».
Más sobre Mbappé: «He jugado muchas veces contra el Madrid sin Mbappé y siempre han sido equipazos. Nuestra concentración debe estar en nosotros; no en ellos. He jugado muchas veces contra el Madrid, he ganado algunas y otras no. Pero ‘venganza’ no es una palabra que me guste utilizar. Lo de mañana es un buen test para nosotros y queremos estar bien preparados, porque es un desafío muy importante, muy bonito».