El Bernabéu ya se sublevó en un partido contra el Levante y el Real Madrid acabó ganando la Liga

Este sábado, a partir de las 14:00, se disputa un Real Madrid-Levante en el Santiago Bernabéu con la afición madridista totalmente enfadada con la plantilla. Se espera una tremenda bronca a los jugadores, ya sea con una pitada o con la tradicional pañolada de antaño. Esto ya ocurrió en un partido entre ambos conjuntos y en el mismo escenario en el año 2007.

Estábamos en la temporada 2006/2007, la famosa Liga de Capello del clavo ardiendo. El Real Madrid, que venía de perder en campo del Villarreal, recibió al Levante en el Santiago Bernabéu en la jornada 21 un 4 de febrero de 2007. Un partido que el cuadro valenciano ganó 0-1 con un gol de Salva Ballesta de penalti en el minuto diez.

El Real Madrid perdió aquel partido y el Santiago Bernabéu explotó contra los jugadores y contra el palco. Una pañolada y una pitada histórica contra la plantilla. El madridismo demostró su hartazgo contra un equipo que no daba la talla. También se había eliminado recientemente en octavos de final de la Copa del Rey y poco después cayó en octavos de la Champions.

Pero aquella pitada histórica del Santiago Bernabéu sirvió para que ese Real Madrid de Capello despertase. No volvió a perder en casa hasta final de temporada y terminó ganando una Liga increíble al Barcelona que fue llamada «la del clavo ardiendo». Los blancos le remontaron seis puntos en el tramo final con victorias míticas como el 3-2 al Sevilla, el 4-3 al Espanyol, el 2-3 al Recre y el 3-1 final al Mallorca en un éxtasis colectivo en el Bernabéu para celebrar el título.

Veremos lo que pasa en este Real Madrid-Levante de 2026, 19 años después. La grada del Santiago Bernabéu está bastante enfadada y la tormenta que se puede montar con una plantilla que está en un nivel pésimo puede ser tremenda.