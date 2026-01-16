Kylian Mbappé se entrenó junto al resto de sus compañeros en la sesión previa al duelo contra el Levante, que se celebrará este sábado a las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, pero esto no quiere decir que vaya a ser de la partida. El francés sigue renqueante del esguince de rodilla que sufrió en el entrenamiento abierto que los blancos llevaron a cabo el pasado 30 de diciembre y está entre algodones.

Mbappé forzó para estar en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde jugó poco más de 15 minutos. Pero el galo no estaba totalmente recuperado de la dolencia que sufre en la rodilla izquierda. No pudo viajar a Albacete, donde los blancos firmaron un fracaso histórico al caer eliminados ante un equipo de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey, y ahora es seria duda para el duelo contra el Levante.

Los que tampoco se entrenaron fueron Lunin, Antonio Rüdiger y Rodrygo Goes, por lo que no estarán disponibles para el duelo contra el Levante. Sí trabajaron junto a sus compañeros Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni, así como Álvaro Carreras, que tampoco viajaron a Albacete. Ademas, Brahim es baja al estar en la Copa de África con Marruecos.

Respecto a las bajas aseguradas, Trent Alexander-Arnold, Militao y Mendy no estarán contra el Levante en el encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. Un partido complicado para los jugadores blancos, ya que se tendrán que enfrentar a un Santiago Bernabéu muy enfadado con el equipo.

Y es que se espera una grandísima bronca en el coliseo madridista por parte de los aficionados, muy cansados de la trayectoria de un equipo que en las últimas 72 horas ha perdido dos títulos: la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí y la Copa del Rey contra el Albacete, un equipo que pelea por evitar las posiciones de descenso.