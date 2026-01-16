Convocatoria del Real Madrid contra el Levante: Mbappé regresa a una lista con siete bajas

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Levante en el estadio Santiago Bernabéu tiene ocho bajas. Una auténtica barbaridad. Álvaro Arbeloa no podrá contar para este encuentro con Militao, Mendy, Trent, Rüdiger, Rodrygo, Lunin y Brahim. Este último está convocado con Marruecos en la Copa de África, donde el domingo jugará la final frente a Senegal.

Regresan a la convocatoria del Real Madrid Mbappé, Courtois, Tchouaméni, Carreras y Bellingham, que se quedaron fuera de la lista para el encuentro contra el Albacete. El francés hará un esfuerzo para estar en la lista, ya que sigue renqueante de su dolencia en la rodilla. Además, Arbeloa ha citado a los canteranos David Jiménez, Cestero, Palacios y Leiva.

El esfuerzo de Mbappé

El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu tras perder la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí y después de caer el pasado miércoles eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División. Estos dos resultados, especialmente el segundo, han provocado un enorme enfado entre el madridismo.

Por lo tanto, se espera que contra el Levante el público abronque con una gran pitada a los jugadores del Real Madrid. Ni siquiera el debut de Arbeloa en casa servirá para detener el malestar de un madridismo cansado de la deriva del equipo y de unos jugadores que no dan el nivel.

Esta pitada no se la ahorrará Mbappé, que está en la convocatoria. El francés sigue renqueante del esguince de rodilla que sufrió en el entrenamiento abierto que los blancos llevaron a cabo el pasado 30 de diciembre y está entre algodones, por lo que no será titular.

Mbappé forzó para estar en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde jugó poco más de 15 minutos. Pero el galo no estaba totalmente recuperado de la dolencia que sufre en la rodilla izquierda. No pudo viajar a Albacete, donde los blancos firmaron un fracaso histórico al caer eliminados ante un equipo de Segunda División en los octavos de final de la Copa del Rey.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran García, Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Palacios y Leiva.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo y Mastantuono.