Tras la ajetreada noche del lunes, el Bernabéu amanece este miércoles con innumerables cambios. El coliseo blanco esprinta para terminar el cuarto anfiteatro que se comenzó a construir hace un par de meses con la llegada de varios bloques de hormigón prefabricados listos para colocarse y sólo tener que sellar los asientos.

Por eso, un día más, nuestro experto en el seguimiento de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, Eduardo Bañón del canal de Youtube Fanáticos Real Madrid, se acerca al estadio para contarnos de primera mano los cambios más significativos en el coliseo blanco.

Lo que se va a vivir en el Santiago Bernabéu durante este verano va a ser una absoluta locura. No estamos concienciados de la especial metamorfosis que va a sufrir el estadio. Durante estos últimos días estamos asistiendo a la llegada de nuevos materiales como ya pudimos ver en la actualización de ayer.

El estadio presenta ya importantes cambios en distintas zonas como por ejemplo el Lateral Este donde se continúan instalando vigas de grandes dimensiones. La estructura del nuevo edificio no deja de crecer y se prepara para la culminación de la estructura del nuevo graderío del Lateral Este. En este sentido, relacionado con este nuevo graderío hemos visto la llegada de nuevas piezas de hormigón prefabricado que, a la vista de la cantidad, posiblemente puedan completar la totalidad de la zona del antiguo gallinero.

En la zona de Paseo de la Castellana la viga museo avanza a muy buen ritmo y ya han completado prácticamente la totalidad de la estructura que a principios de junio deberá izarse y conectarse con los cordones inferiores de la viga corona.

Por último, pero no menos importante, podemos observar los cambios en la fachada del Fondo Sur del Santiago Bernabéu. Ya se ha instalado la tercera guía vertical que en un futuro no muy lejano actuarán como soportes de la piel envolvente de acero que recubrirá la totalidad del estadio. Es muy probable que si no hay ningún contratiempo durante los próximos días podamos ver, tras el partido frente al Betis que cierra la temporada, la llegada de nuevas guías verticales que irán instalándose a lo largo de las fachadas Norte y Sur del estadio.