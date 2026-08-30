Bellingham no se conforma: «Los últimos 20 minutos fueron malísimos»

Jude Bellingham volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Real Madrid y, tras el encuentro frente al Málaga, explicó una de las claves de su excelente momento con José Mourinho. El centrocampista inglés reconoció que el entrenador portugués le está concediendo una libertad que le permite aparecer por diferentes zonas del terreno de juego y explotar todas sus virtudes. «Estoy un poco más libre. Con libertad para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien», aseguró en Real Madrid TV.

Una declaración que explica perfectamente lo que se está viendo sobre el terreno de juego. Mourinho ha colocado a Bellingham como una de las piezas centrales de su proyecto, pero sin encorsetarle en una posición concreta. El inglés puede aparecer cerca del área, bajar para ayudar en la construcción o activar la presión cuando el rival intenta sacar el balón desde atrás. Ante el Málaga volvió a demostrarlo, siendo determinante en ataque y liderando una primera parte en la que el conjunto blanco pasó por encima de su rival.

Bellingham destaca el fondo de armario

El inglés también quiso destacar la enorme competencia existente dentro del vestuario madridista. «Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día son listos y por eso juegan tan bien hoy», explicó. Un mensaje que refuerza una de las ideas que Mourinho está intentando implantar desde su llegada: todos deben sentirse importantes porque las oportunidades terminarán llegando.

Bellingham, eso sí, no terminó completamente satisfecho con lo realizado por el equipo. Pese al gran nivel mostrado durante buena parte del encuentro, el británico fue muy crítico con el tramo final. «La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos», reconoció. Una exigencia que refleja también el nivel que se marca un Real Madrid que quiere mantener la intensidad independientemente del resultado.

«Es un honor jugar para este club»

Bellingham atraviesa un momento de máxima confianza. Se siente importante, disfruta de la libertad que le concede Mourinho y vuelve a aparecer con enorme facilidad cerca del área rival. Una versión que recuerda al futbolista que deslumbró desde sus primeros meses vestido de blanco y que ahora parece haber encontrado un escenario perfecto dentro del nuevo Real Madrid.

Además, el inglés volvió a dejar clara su conexión con el club y con el Santiago Bernabéu. «Es muy especial siempre. Es un honor jugar para este club y este estadio», aseguró. Bellingham disfruta y el Real Madrid lo está notando. Mourinho le ha dado libertad y el inglés está respondiendo convirtiéndose en uno de los grandes motores de su equipo.