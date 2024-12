Cazan de fiesta en Dubái a Jude Bellingham junto a Alphonso Davies

Jude Bellingham apura al máximo sus vacaciones navideñas. El internacional inglés, presente en Dubái para los Globe Soccer Awards, coincidió en una discoteca junto a un futbolista ligado al Real Madrid. ¿El nombre del jugador? Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich acaba contrato con los bávaros este mismo verano y el canadiense ha estado muy ligado a Chamartín en los últimos meses.

Hace dos semanas, el fichaje de Davies por el Madrid se daba por perdido. No obstante, el encuentro de ambos jugadores ha reavivado de nuevo los rumores del culebrón. Bellingham podría hacer de intermediario entre el club blanco y el canadiense, al igual que lo está haciendo con Trent Alexander-Arnold.

Los dos jugadores ingleses son muy amigos fuera de los terrenos de juego y su magnífica relación es clave para que la operación se cierre. El ‘5’ ya manifestó en varias ocasiones que «el Real Madrid es el club del mundo», y usa este argumento para convencer a sus amigos de unirse al club blanco.

El futuro de Davies, repleto de dudas

La incertidumbre alrededor del canadiense es total. Nadie sabrá lo que hará el próximo verano. Desde Alemania hablan de una posible renovación y ahora, otros grandes de Europa se han sumado a la puja. El Manchester United y el Barcelona de Flick también empezaron a mover fichas para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. El Barça podría encajar, ya que Davies ha coincidido con el técnico germano. Los dos ganaron una Champions League (2020) y el Davies era una pieza importante de su sistema.

Sin embargo, tal y como informó el OKDIARIO, en el Real Madrid saben que la intención de Davies en estos momentos no es fichar por el 15 veces campeón de Europa. En el club reconocen que no saben si se volverá a sentar con el Bayern para tratar su renovación o se irá a otro club, donde llegaría libre. Asimismo, se supone que sería con una prima de fichaje y un sueldo más elevado que el que los blancos le pondrían encima de la mesa, pero lo que sí tienen claro es que el canadiense en estos momentos no tiene entre sus planes hacer las maletas para poner rumbo al estadio Santiago Bernabéu.

Miguel Gutiérrez, opción descartada

Otro nombre que ha sonado en las oficinas de Chamartín es el de Miguel Gutiérrez. El canterano impresiona con el Girona y el propio futbolista sigue soñando con asentarse en el Real Madrid. Sin embargo, desde el club blanco ya han descartado esa opción para la posición de lateral izquierdo. Aunque el equipo merengue mantiene derechos preferenciales sobre el defensa, con aproximadamente un 50% de su propiedad, la directiva deportiva ha determinado que no se ajusta al proyecto del club.

En este contexto, la prioridad actual del Real Madrid es facilitar la salida de Miguel Gutiérrez del Girona, lo cual representaría un beneficio económico significativo. En caso de que algún equipo active su cláusula de rescisión de 35 millones, el club madrileño recibiría la mitad del monto, equivalente a 17,5 millones de euros. Se espera que el jugador formado en la cantera reciba propuestas tanto durante el mercado invernal como en el período estival.