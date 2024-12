Alphonso Davies se aleja del Real Madrid

El Real Madrid da por perdido a Alphonso Davies. Si bien es cierto que hasta hace no tanto desde Valdebebas contaban con el lateral izquierdo canadiense para reforzar la plantilla blanca de cara a la próxima temporada, en estos momentos desde la cúpula madridista son más que pesimistas con la posibilidad de poder fichar a un jugador que estaba llamado a reforzar el flanco zurdo, pero también el centro del campo.

En el Real Madrid saben que la intención de Davies en estos momentos no es fichar por el 15 veces campeón de Europa. En el club reconocen que no saben si se volverá a sentar con el Bayern para tratar su renovación o se irá a otro club, donde llegaría libre, y, se supone, que con una prima de fichaje y un sueldo más elevado que el que los blancos le pondrían encima de la mesa, pero lo que sí tienen claro es que el canadiense en estos momentos no tiene entre sus planes hacer las maletas para poner rumbo al estadio Santiago Bernabéu.

La situación ha cambiado notablemente en las últimas semanas. En el Real Madrid contaban con Davies para la próxima temporada. Los blancos se habían puesto en contacto con su entorno y sabía que lo que podría ofrecer la entidad madridista estaba en la línea de lo que deseaba el futbolista, pero el giro ha sido radical y el pesimismo ahora mismo en Valdebebas sobre la posibilidad de fichar a este futbolista es notable.

De hecho, hay quien asegura, fuentes muy autorizadas del Real Madrid, que la llegada de Davies el próximo verano ya está descartada y, por ello, la hoja de ruta de la entidad madridista cambia radicalmente. En el club blanco siguen seguros de que Arnold sí vendrá, mientras que se peinará el mercado para reforzar diferentes posiciones del equipo.

Miguel Gutiérrez no entra en los planes

En el Real Madrid no ven a Miguel Gutiérrez como una alternativa para reforzar el lateral izquierdo. Si bien es cierto que los blancos mantienen una opción preferencial por el defensa zurdo, del que poseen un porcentaje de sus derechos cercano al 50%, desde la dirección deportiva consideran que no encaja dentro de los planes del club.

Por lo tanto, lo que más interesa en estos momentos al Real Madrid es que Miguel Gutiérrez salga del Girona, ya que ganaría una importante suma de millones. Y es que, si algún club paga los 35 millones de su cláusula, la entidad madridista se embolsaría la mitad de esta operación. Es decir, 17,5 millones de euros. El canterano madridista tendrá ofertas tanto en el mercado de invierno como el próximo verano.