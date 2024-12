La gran oportunidad de Miguel Gutiérrez ante las dudas con Davies

Las últimas semanas han supuesto un giro radical de 360 grados en la posible llegada de Alphonso Davies al Real Madrid. En el club blanco estaban convencidos de que el canadiense estaba seguro de firmar por la entidad madridista al finalizar la presente temporada. El lateral izquierdo, que acaba contrato el próximo 1 de julio de 2025, parecía decidido a no renovar su contrato con el Bayern Múnich e iba a coger un avión con destino a la capital de España. Pero en estos momentos, la situación es bien diferente.

El pesimismo se ha instalado en Valdebebas en los últimos días. En el Real Madrid en estos momentos son muy pesimistas con las posibles llegadas de Davies al club blanco la próxima temporada. Diferente es la situación con Alexander-Arnold, por el momento, pero con el canadiense ahora mismo ven muy complicado poder llegar a un acuerdo. De hecho, hay quien ya asegura que no fichará por el vigente campeón de Europa, con la opción de renovar con el Bayern o irse a otro club que le pague más libre.

Y en medio de estas últimas noticias que han caído como un jarro de agua fría en Valdebebas, el Real Madrid viaja a Montilivi para medirse a un Girona donde en el costado izquierdo jugará Miguel Gutiérrez, canterano del conjunto blanco por el que los madridistas todavía tienen una opción preferencial para hacerse con su fichaje.

El Real Madrid no va a firmar a Miguel Gutiérrez en el mes de enero, aunque sería francamente sencillo para los blancos, ya que sólo tendrían que pagaer ocho millones de euros, pero desde Valdebebas siguen observando la progresión del canterano. Y es que, mantienen una opción preferencial por el defensa zurdo, del que poseen un porcentaje de sus derechos cercano al 50%. El verano pasado costaba ocho millones de euros su regreso, mientras que el próximo vendría por nueve millones, mientras que en 2026 el coste sería de 10 kilos. No obstante, parece complicado que el jugador aguante en el Girona hasta ese momento.

De hecho, si en este mercado de invierno no llega una buena oferta que satisfaga a Girona y al jugador, lo que obligaría al Real Madrid a mover ficha en caso de querer ficharle, a partir del 1 de julio podría hacerse con los servicios de Miguel Gutiérrez pagando nueve millones de euros. Teniendo en cuenta que su valor de mercado es de 25 millones de euros, la opción sería más que interesante.

Este sábado, en Montilivi, Miguel Gutiérrez será titular y los técnicos del Real Madrid pondrán ver de cerca a un jugador al que no pierden de vista desde que salió del conjunto blanco. Si bien es cierto que no es del gusto de Ancelotti, desde el club no descartan hacer una ofensiva este verano con la intención de reforzar un costado izquierdo que tiene a Mendy, renovado el pasado mes de junio hasta 2028 y que apunta a seguir, y a un Fran García que es el que más opciones tiene de hacer las maletas.

El Real Madrid debe estar rápido

No obstante, el Real Madrid debe estar rápido si no quiere tener que hacer un esfuerzo mayor por Miguel Gutiérrez que esos nueve millones de euros que costaría el próximo verano. Y es que, si algún club se adelanta y llega a Montilivi dispuesto a pagar los 35 millones de su cláusula, la entidad gerundense se la tendrán que trasladar a los blancos, que tendrán un tiempo para estudiarla y decidir si la igualaban pagando el 50 por ciento. Es decir, al igual que con la venta, si alguien decía pagar los 35 millones de su cláusula, los madridistas deberían abonar 17,5 para hacerse con los servicios del jugador.