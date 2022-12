En el Real Madrid tienen muy claro que el fichaje prioritario de este verano tiene que ser Jude Bellingham y que harán «el máximo esfuerzo posible» por fichar a un jugador al que califican como «el centrocampista de la década». El jugador del Borussia Dortmund, a sus 19 años, se ha convertido en el futbolista más cotizado del momento y en las oficinas de Valdebebas entienden que sólo tendrán una oportunidad para fichar a Bellingham y será este verano.

Asume también el Real Madrid que, con la cotización disparada de Bellingham tras el Mundial, la llegada del jugador inglés sería un traspaso récord en el Bernabéu que podría estar en las cifras que en su día el club blanco pagó al Chelsea por Hazard, en torno a 120 millones, aunque el Borussia Dortmund ha puesto un precio de salida desorbitado: 150 kilos.

De momento, el Real Madrid considera «prohibitiva» esa cifra de 150 millones, pero son conscientes de que la competencia del Liverpool y de otros grandes de la Premier provocará que el traspaso de Bellingham, al que siguen todos los grandes de Europa, se encarezca todavía más.

Competencia por Bellingham

El PSG también está al acecho de un jugador que encajaría perfectamente en el multimillonario proyecto amparado por el estado de Qatar. No es la primera vez que los caminos del Real Madrid y del club parisino se cruzan en un objetivo. Más allá de lo que ocurrió con Mbappé, el caso de Tchouaméni, que eligió jugar en el Bernabéu, podría repetirse con Bellingham.

De momento, Bellingham no tiene una decisión tomada en firme pero prefiere jugar en el Real Madrid siempre que la oferta económica del club blanco, que no podrá competir con lo que le dé el PSG, no estuviera muy lejos tanto de la propuesta del club parisino como de lo que pueda ponerle encima de la mesa el Liverpool.

Con todos estos actores el culebrón Bellingham no ha hecho más que empezar. Acomódense que aún quedan muchos capítulos. Continuará…