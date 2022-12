Bellingham es el regalo preferido

En esta época de deseos navideños, el principal que tiene el Real Madrid es el de Jude Bellingham. El centro campista del Borussia Dortmund lleva tiempo bajo el radar de la entidad madridista. Los ojeadores blancos no le pierden de vista y en el Mundial de Qatar han confirmado que está preparado para brillar bajo máxima presión.

Bellingham ha sido uno de los grandes referentes de una selección inglesa que para muchos mereció más ante Francia en cuartos de final. El inglés es el favorito, aunque no será sencillo hacerse con sus servicios por la cantidad de competencia que tiene, ya que otros granes como Liverpool o Manchester City también le quieren, y por su elevado precio. Actualmente, su valor de mercado es de 110 millones de euros y parece imposible que los alemanes le dejen escapar por una cantidad inferior a la de las tres cifras.

En el Real Madrid tienen a Bellingham en el radar desde hace tiempo, pero el club blanco tiene muy claro que hay cifras a las que no puede llegar y que no pondrá en peligro la viabilidad económica ni la estabilidad del club «ni por Bellingham ni por nadie». Por lo tanto, el club presidido por Florentino Pérez se ha marcado unos límites y unos tiempos. El 14 veces campeón de Europa va a ir con todo a por el jugador en los próximos meses, aunque jamás pagará más de 120 millones de euros.

Si alguno de los equipos ingleses decide saltar la banca, poner encima de la mesa más de 150 millones por Bellingham y el jugador acaba seducido por la idea de volver a Inglaterra a disputar la mejor competición nacional del mundo que es la Premier, el Real Madrid no irá a la puja. Además, lo que también tiene claro la entidad madridista es que su decisión no se eternizará. Antes del mes de febrero quieren tener una respuesta más o menos firme y, si esto no sucede, buscarán otros objetivos.

Enzo Fernández, en la recámara

El Real Madrid tiene un plan A que es Bellingham, pero también un plan B llamado Enzo Fernández. El flamante campeón del mundo con Argentina ha sido elegido mejor jugador joven en Qatar y se ha convertido en un futbolista muy a tener en cuenta. Desde Valdebebas le llevan años siguiendo y no descartan para nada entrar en una puja con el Benfica para hacerse con sus servicios. Tampoco será barato.