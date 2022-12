Klopp promete batalla por Bellingham: «Todos saben lo bueno que es»

Jude Bellingham es uno de los nombres del momento. El centrocampista inglés está en la agenda de los clubes más grandes del continente. Como ha ido contando OKDIARIO, para el Real Madrid es el principal objetivo de cara a la próxima temporada, pero los blancos son conscientes de que van a tener mucha competencia con otros transatlánticos del fútbol continental como por ejemplo el Liverpool.

A través de Jürgen Klopp, el Liverpool ya está mostrando públicamente su deseo en el jugador. «Si alguien le ve jugar por primera vez, ¿Cuántos años pensaría que tiene? Nadie se acercaría. Juega con tanta madurez, como si tuviera 28 años. Ha hecho un Mundial absolutamente excepcional y es bueno en muchas cosas. Las cosas que ya sabe hacer son difíciles de aprender y las que tiene que mejorar son fáciles de aprender», aseguró el técnico alemán.

«Todo el mundo ya sabía lo bueno que es, pero no tengo ni idea de lo que eso significa respecto al dinero. No me gusta hablar de dinero con un jugador como Bellingham. Si queremos hacerle un favor, no pongamos obstáculos a su desarrollo. Eso estaría muy bien», sentenció Klopp.

A sus 19 años, Bellingham está llamado a salir del Borussia Dortmund el próximo verano. El inglés está demostrando que está para cotas mayores y ahora tendrá que decidir si apuesta por vestir la camiseta del Real Madrid o regresa a su país para enfundarse las elásticas de Liverpool o Manchester City.