El PSG ofrece 150 millones por Bellingham para quitárselo al Real Madrid

El PSG está dispuesto a poner sobre la mesa un ofertón de 150 millones de euros al Borussia Dortmund para lograr el fichaje de Jude Bellingham, el objetivo prioritario del Real Madrid para el verano de 2023.

Con la guerra declarada al Real Madrid desde el caso Mbappé, el PSG está dispuesto a mantener vivas las hostilidades con el club blanco y romper el mercado para fichar a Jude Bellingham, el gran objetivo de Florentino Pérez para el próximo verano. En las oficinas de Valdebebas se monitoriza desde hace tiempo al joven centrocampista inglés, de 19 años, al que los informes internos del club blanco consideran el recambio ideal para Luka Modric.

Pero desde Qatar ya están manos a la obra para quitarle a Bellingham al Real Madrid y ya han contactado con el Borussia Dortmund para hacerles saber que están dispuestos a superar cualquier oferta que tengan por su joven estrella y llegar incluso a la cifra de 150 millones.

Bellingham es prioritario

En el Real Madrid se considera prioritario el fichaje de Bellingham en esa transición tranquila al mediocentro histórico que formaron Casemiro, Kroos y Modric, pero no van a entrar en una subasta con el PSG que saben que no podrían ganar. Además, Florentino Pérez no está dispuesto a poner en riesgo la viabilidad económica del Real Madrid «ni por Bellingham ni por nadie».

Bellingham, con un valor de mercado de 90 millones según Transfermarkt, se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del mundo. Además del Real Madrid y del PSG, el centrocampista del Borussia Dortmund, internacional por Inglaterra, tiene sobre la mesa varias y suculentas propuestas de los mejores clubes de la Premier, la liga más rica del mundo que quiere repatriar a la joya de la corona.

A favor del Real Madrid en la puja por Bellingham, más allá de la voluntad del futbolista que prefiere vestir de blanco, está la estrechísima relación que el club blanco mantiene con el Borussia Dortmund, con el que ha cerrado varias operaciones en las últimas temporadas. Además, el Madrid ya ha liberado sus tres plazas de extracomunitarios con las nacionalizaciones de Vinicius, Rodrygo y Militao.