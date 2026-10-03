El Barcelona solicita que el Clásico femenino en el Camp Nou comience dos horas después ante la previsión de lluvias extremas 

El Barcelona ha solicitado a través de un comunicado oficial que el Clásico femenino de la Liga F que se disputará este domingo en el Camp Nou ante el Real Madrid comience dos horas después de lo previsto ante la complicada situación en Cataluña con previsión de lluvias extremas. El partido está programado para las 17:00 horas de este domingo y el Barça pide que se retrase el inicio a las 19:00 horas para facilitar la afluencia del público al estadio.

«En cuanto al partido del primer equipo femenino de fútbol ante el Real Madrid, previsto para mañana a las 17.00 horas en el Spotify Camp Nou, el Club está en contacto permanente con la Liga F y los organismos de competición para hacer un seguimiento de la situación», comenzó señalando el Barcelona sobre este hecho en un comunicado oficial.

«En este sentido, el FC Barcelona ha solicitado que el partido comience a las 19.00 horas, dos horas más tarde del horario previsto, para garantizar que el estadio esté en plenas condiciones operativas y de seguridad, así como facilitar los desplazamientos de los asistentes y el acceso al recinto. La decisión definitiva se tomará mañana por la mañana, en función de la evolución de la situación y de las indicaciones de las autoridades competentes», añadió el Barcelona en este comunicado.

El Barcelona ha suspendido también todas sus actividades este sábado: «Ante la previsión de lluvias extremas y el riesgo de inundaciones, y de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes, el FC Barcelona suspende todas las actividades previstas en las instalaciones del Club entre las 20.00 horas de hoy, sábado 3 de octubre, y las 14.00 horas de mañana, domingo 4 de octubre. Esta medida afecta a las actividades deportivas y los entrenamientos, así como a las actividades culturales, sociales y de ocio y a todos los eventos y actos previstos durante este periodo».