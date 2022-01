La banda derecha, la única duda de Ancelotti para el Clásico de la Supercopa

El once del Real Madrid para el Clásico de la Supercopa de España está bastante definido. Carlo Ancelotti tiene claro cuál es su once tipo y qué jugadores pondrá sobre el césped del Rey Fahd de Riad el próximo jueves, a excepción de dos posiciones. Al italiano le queda decidir quiénes serán los dos jugadores que estén en la banda derecha, tanto en el lateral como en el extremo.

Sobre todo, lo que está en el aire es si Carvajal podrá estar de inicio. El de Leganés ha afrontado una larga recuperación para prevenir recaídas de sus últimos problemas, sufridos hace un mes, ante el Atlético. Desde entonces, el lateral ha ido trabajando con la mente del cuerpo técnico y médico puesta en que llegase al cien por cien a la Supercopa, algo que parece que se ha conseguido.

Después de ir entrando de manera progresiva en los planes de entrenamiento del equipo, Carvajal se encuentra en plenas condiciones para disputar el primer título de la temporada. Sin embargo, queda en el aire si estará de inicio ante el Barça. La exigencia será máxima y el hecho de que lleve apartado de los terrenos de juego cuatro semanas puede suponer un hándicap que le haga no ser de la partida.

Todo dependerá, por tanto, de cómo le haya visto Ancelotti en las sesiones previas al partido, aunque en principio no debería haber problema para verle en el equipo titular. Si el italiano considera que no está para disputar el partido de inicio, su recambio natural sería el de Lucas Vázquez. El gallego ha demostrado durante las ausencias del 2 que es un recambio de garantías, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, sería el encargado de sustituirle.

También puede darse la opción de que Carletto opte por guardarse más en defensa, dando entrada a Nacho. El de Alcalá es otra de las posibilidades que tiene el técnico para suplir a Carvajal en el caso de que el lateral no esté al cien por cien, para tratar de contener a un ataque barcelonista en el que Ansu Fati se presenta como principal amenaza, a priori.

Asensio gana la partida a Rodrygo

La otra duda, menor que la anterior, es quién partirá de inicio en el extremo derecho. Son varias las alternativas que tiene Ancelotti para el puesto, pero todo apunta a que apostará por el que más méritos ha hecho en los últimos partidos. Ese, no es otro que Marco Asensio. El balear parece haberle ganado la partida a Rodrygo, después de sus últimas actuaciones.

El italiano reconoció tras la victoria ante el Valencia que Asensio había estado «al nivel de Benzema y Vinicius» y, teniendo en cuenta el rendimiento de estos dos últimos, eso es mucho decir. En los últimos encuentros, el balear parece haber dado ese paso adelante que se le viene reclamando desde hace varias temporadas, con goles frente al Inter, el Atlético y el Alcoyano. En total, tres tantos en sus últimos cinco partidos disputados –se perdió entre medias dos por coronavirus– que le han hecho imponerse al resto de competencia.

Sería una sorpresa no verle de inicio ante el Barça, debido a la mejora de su rendimiento en los últimos duelos de los madridistas, aunque si hay algo que ha rotado esta temporada en el Real Madrid, es el ocupante de esa plaza, la única que no goza de un jugador indiscutible. Rodrygo sería la segunda baza, pero el abanico de recursos de Ancelotti es tal que no se puede descartar la inclusión en el once de Eden Hazard e incluso de Lucas Vázquez.