El Atlético corrió 13,2 km más que el Real Madrid en Anfield en su partido contra el Saint-Gilloise

El Real Madrid sufrió su primera derrota en Europa esta temporada. Fue en un día aciago en Anfield, donde la luz blanca se apagó en ataque y el único que brilló fue Thibaut Courtois con varias paradas milagrosas. Los datos de los kilómetros recorridos dejan en evidencia al equipo de Xabi Alonso. El Atlético de Madrid en su partido contra el Union Saint-Gilloise, uno de los rivales más asequibles de esta Champions League, corrió 13,2 km más que el conjunto madridista ante el Liverpool.

Los pupilos de Diego Simeone vencieron por 3-1 al conjunto belga en un partido en el que sufrieron más de la cuenta. Hasta el gol de Marcos Llorente en el 96 no sentenciaron el partido los rojiblancos. Antes de eso, el Saint-Gilloise llegó a rozar el empate a dos. A pesar del pobre encuentro que jugaron, los jugadores del Atlético recorrieron más kilómetros que el Real Madrid en su partido frente al Liverpool.

Según los datos oficiales de la UEFA, el Atlético de Madrid corrió un total de 119,7 kilómetros, mientras que el Real Madrid acabó el partido con una distancia recorrida de 106,5 km. De hecho, en el partido que disputaron los colchoneros en Anfield en la primera jornada de la Fase Liga corrieron 124 km, 17,5 más que los pupilos de Xabi Alonso este pasado martes. Las estadísticas dejan en evidencia al conjunto madridista.

El Atlético tenía un partido mucho más asequible que el Real Madrid, y encima jugaban en casa. Aun así, el otro equipo de la capital corrió bastante más frente a un rival de menor entidad como el Saint-Gilloise. Al equipo blanco le faltaron ideas, especialmente en ataque, donde los reds apenas les dejaron correr como les gusta. Vinicius y Mbappé estuvieron desaparecidos y Courtois salvó a los suyos de una goleada. El Liverpool supo contener muy bien a un Madrid que venía en racha.

El conjunto madridista sólo disparó dos veces entre los tres palos, siendo la ocasión de Jude Bellingham que saca Mamardashvili la más clara de todo el encuentro. Mal partido del Madrid, que queda retratado con los datos de los kilómetros recorridos. Xabi Alonso tiene trabajo por delante para recuperar al equipo de cara a los próximos partidos.