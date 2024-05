Así será la celebración del título de Liga del Real Madrid: horario y recorrido

El Real Madrid celebrará la Liga número 36 conseguida el sábado el próximo domingo 12 de mayo en Cibeles. A falta de confirmación oficial por parte del club, el conjunto blanco realizará el acto de celebración del campeonato horas después de su partido contra el Granada. Primero se realizarán los actos institucionales en Comunidad y Ayuntamiento y después Nacho tendrá la oportunidad de poner la bufanda a la diosa por primera vez en su carrera.

El Real Madrid aplazó la celebración de la Liga por el partido del Bayern de semifinales de la Champions del próximo miércoles pero el campeonato conseguido el sábado tras la derrota del Barcelona se celebrará como se merece. En el club tienen previsto que el equipo celebre el título el próximo domingo 12 de mayo, después del Granada-Real Madrid que se disputará el sábado 11 a partir de las 18.30 horas.

Después de visitar el estadio de Los Cármenes, la expedición blanca pondrá rumbo a Madrid para al día siguiente y una vez disputada la eliminatoria contra el Bayern celebrar la Liga junto a sus aficionados. A pesar de que el club decidió no realizar ninguna celebración por la cercanía del partido más importante de la temporada en la vuelta de semifinales de Champions, muchos seguidores ya acudieron el pasado sábado a la Cibeles para celebrará la Liga número 36.

Así celebrará el Real Madrid la Liga

Los jugadores del Real Madrid celebraron en el interior del Bernabéu el título de Liga conseguido tras su victoria ante el Cádiz y la derrota del Barcelona en Girona y este domingo 12 de mayo lo harán junto al resto de la afición en la Cibeles. Todo será horas después de enfrentarse al Granada en Los Cármenes en un partido en el que los de Ancelotti ya no se juegan nada.

La fiesta del Real Madrid, a falta de confirmación oficial por parte del club, arrancará el próximo domingo 12 de mayo a las 11.00 horas con la visita a las instituciones. Como suele ser habitual y salvo problemas de agenda de última hora, la expedición blanca liderada por Florentino Pérez visitará la sede de la Comunidad de Madrid ubicada en la Sol y posteriormente lo hará en el Ayuntamiento.

Tras ser recibidos por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, los jugadores del Real Madrid celebrará la Liga junto a sus aficionados en la Cibeles, donde Nacho tendrá la oportunidad de poner la bufanda a la diosa por primera vez desde que es capitán del Real Madrid. Después no habrá fin de fiesta en el Bernabéu ya que el estadio albergará un concierto durante el fin de semana.

Ancelotti ya adelantó en la rueda de prensa posterior al partido que la celebración del título de Liga del Real Madrid sería este fin de semana junto a la afición. «Estamos muy contentos, muy felices, creo que toda nuestra afición está muy feliz, lo hemos merecido y nos gustaría celebrar con nuestra afición, pero creo que la afición lo entiende, el madridista lo entiende, tenemos un reto el miércoles y tenemos que prepararlo bien para darle otra alegría a la afición. El título de Liga lo celebraremos el fin de semana todos juntos. Pero el objetivo del miércoles es muy importante», afirmó el entrenador italiano.

Por su parte, Nacho también se pronunció tras ganar la Liga y desveló que su gran sueño era citarse con la Cibeles como capitán del Real Madrid. «Mentiría si digo que cuando era pequeño no soñaba con ganar una Liga como capitán. Es una sensación que he tenido muchos ganas de cumplir este año. Es un sueño cumplido ganar un título así. Como capitán es mucho mejor. Se me ponen los pelos de punta de pensar que pondré la bufanda a La Cibeles. Estoy muy feliz por el madridismo», aseveró.

El Real Madrid, la Liga… y el partido contra el Bayern

El Real Madrid pensó en la Champions con la celebración del título de Liga. Dado que la consecución del campeonato dependía del resultado del Barcelona que no sabría hasta pasadas las 20.00 horas, desde el club optaron por aplazar la celebración con la cabeza puesta en el partido más importante de la temporada que disputa el próximo miércoles contra el Bayern.

Es más, tras ganar la Liga número 36 el pasado sábado, el domingo por la mañana los campeones se entrenaron a las órdenes de Carlo Ancelotti en Valdebebas. Todo con la mente puesta en un partido en el que el Real Madrid se juega el billete a la final de la Champions League que se disputará el próximo 1 de junio en Wembley. Para ello tendrán que vencer al Bayern en el Bernabéu después del 2-2 de la ida y después ya habrá tiempo para celebrar el domingo con la afición en Cibeles el título de Liga.