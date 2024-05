Así destruyó a Mbappé el método Luis Enrique: «Le sacó de quicio»

Mientras toda Francia señalaba a Mbappé por la eliminación del PSG en las semifinales de la Champions, en el vestuario del equipo parisino tenían muy claro que fueron las decisiones de Luis Enrique las que sacaron de quicio al crack francés. “El míster desquició a Kylian y lo pagamos todos”, aseguran sus compañeros en el vestuario del Parque de los Príncipes.

Kylian Mbappé llegó a los octavos de final de la Champions como un tiro. Líder indiscutible del proyecto del PSG, con sus compañeros y su entrenador encantados con su liderazgo, con la Bota de Oro en el horizonte por sus 20 goles en 20 partidos de la Ligue One, unidos a otros 3 en la fase de grupos de la Champions, 6 más en la Copa de Francia y otro en la Supercopa. Total: 30 goles en 30 partidos antes de medirse a la Real Sociedad allá por el mes de febrero.

En aquella eliminatoria Mbappé destrozó él solito al equipo de Imanol Alguacil, al que vacunó con tres goles que le aupaban también al puesto de máximo goleador de la Champions. Pero todo coincidió con su fichaje por el Real Madrid, cerrado en París el 13 de febrero, y con su reunión con Al-Khelaifi para ratificarle su decisión de irse.

En Qatar enfurecieron con Mbappé y Luis Enrique comenzó a rotarle. Unas veces le mandó al banquillo, otras le sacó antes de tiempo en la mitad de los partidos, algo que no había hecho el ex seleccionador español hasta entonces. Su decisión de irse al Real Madrid abrió una crisis en el PSG que Luis Enrique no ha sabido (o no le han dejado) gestionar. Los números de Mbappé lo notaron. Desde entonces 7 goles en 13 partidos de la Ligue One, 2 en cuatro encuentros de Champions y dos en los dos de la Copa de Francia. Total: 11 tantos en 19 encuentros.

El títere de Qatar

El método Luis Enrique, avalado e instigado desde Qatar, no ha funcionado con Mbappé. Todo lo contrario. El delantero no sólo se ha resentido en sus números sino sobre todo en su juego. El técnico español le ha ido alternando entre el puesto de delantero centro y el de falso extremo zurdo, la posición que más gusta a Kylian. Pero ni su relación fue la misma desde el anuncio de su marcha ni tampoco Mbappé ha sabido abstraerse de todo lo que rodea a su fichaje por el Real Madrid.

Luis Enrique no sólo no ha sabido exprimir a Mbappé para sacarle su mejor rendimiento, sino que ha sido incapaz de conseguir que se liberara del marcaje en jaula que le preparó el Borussia Dortmund. En los dos partidos de semifinales de la Champions Kylian se quedó a cero. Igual que todos sus compañeros, que creen que la cabezonería de su entrenador ha pasado factura a Mbappé y a todo el equipo.

Mbappé se siente muy decepcionado con Luis Enrique, al que considera un entrenador “títere” de Qatar que no ha hecho más que obedecer las órdenes de un Al-Khelaifi. El enviado del emir qatarí en París nunca perdonó que el delantero se fuera al Real Madrid. Enfureció cuando supo que esta vez no había marcha atrás y no podía ni soportar la idea de verle recoger una Bota de Oro vestido de blanco.

Tras el K.O. ante el Dortmund fueron días difíciles, muy difíciles, para Mbappé. El crack asumió como propio el fracaso del PSG, a pesar de que era un fiasco colectivo y no individual. Es duro haber caído en las semifinales de la Champions ante un equipo de inferior nivel como el Borussia Dortmund, pero ya está focalizado en sus próximos objetivos: ganar la final de Copa con la que abrocharía el triplete con el PSG, la Eurocopa con Francia… y comenzar con toda la ilusión su nueva etapa en el Real Madrid.