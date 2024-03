Luis Enrique le da la razón al Madrid con Mbappé: «Hacer Eurocopa y Juegos no tendrá mucho sentido»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa justo antes del partido que medirá al PSG en el Vélodrome contra el Olympique de Marsella con Mbappé en el ojo del huracán una vez más. La estrella francesa ya fue pitado con su selección en el mismo escenario y este domingo le espera un ambiente hostil. Luis Enrique también le dio la razón al Real Madrid con el tema Mbappé y el caso de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

«Yo no soy propietario de los jugadores. Tienen un contrato con el club. Yo gané unas Olimpiadas en Barcelona. Hacer Eurocopa y Juegos no tendrá mucho sentido porque los jugadores pertenecen a los clubes. «La libertad del jugador es importante. En ese caso soy bastante abierto y laxo, pero hay que proteger los derechos del club, y estoy aquí para defenderlos», afirmó Luis Enrique dándole la razón al Real Madrid con el tema de Mbappé, antes de recalar en el club blanco a partir del 1 de julio y con un verano que tendrá estas dos grandes citas por delante.

«En todo caso bajo el volumen y no escuché los pitos. Pensé que le habían aplaudido», señaló Luis Enrique entre risas sobre los pitos que recibió Mbappé con la selección francesa en Marsella. «Creo que estamos de acuerdo en este tema todos los entrenadores de club y selección. Es un calendario muy intenso. No voy a ser un hipócrita, no lo era cuando era seleccionador, la salud es muy importante, pero las lesiones forman parte del fútbol. Es difícil aceptar esto. El calendario es muy intenso. La salud es importante. Las lesiones y la presión a veces son difíciles de soportar. Cuanto más descansados estén los jugadores, mejor será su rendimiento», valoró el entrenador español sobre el calendario internacional.

«No puedo hablar de duración, esa información pertenece al staff médico y es privada, personal. Pertenece al jugador. Creo que después de todo el parón internacional, casi todos los jugadores están disponibles para mañana, en condiciones de competir. Ahora tenemos qué ver exactamente, el proceso de estas semanas, cuál es el timing ideal para que vuelvan o para que jueguen. Ahora nos estamos jugando los títulos. Hay un momento de la temporada en el que puedes escoger qué es lo mejor para el jugador. Tenemos necesidad de ganar todos los partidos que nos quedan. Pero repito, si tengo que hablar en términos de lo que vi ayer, en el entrenamiento, espectacular el ritmo de entrenamiento de todo. Creo que todos están motivados», dijo Luis Enrique sobre la lesión de Barcola.

Luis Enrique sobre Lamine Yamal

Luis Enrique también elogió a la afición madridista por los aplausos a Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu: «Vi el España-Brasil. No hablo de jugadores que no están en el PSG. Especulación, lo he dicho bien. Me gustó que la afición del Madrid aplaudiera a un jugador del Barcelona estando con la selección española. Fue muy bonito. Un detalle muy bonito y esperanzador, que aplaudan a un jugador de 16 años del eterno rival».

«Todo es posible en la vida. Lo que sí soy consciente, ya llevo unos meses aquí, es un partido importante, para nuestra afición, para el club, por la rivalidad. Lo que espero es que se vea un gran partido y sea un gran espectáculo, de la mejor manera posible. Son dos muy buenos equipos. Vamos a intentar ganar el partido para acercarnos al título de liga y ganar al eterno rival. Evidentemente, como responsable de mi equipo, mi trabajo es tomar decisiones, pensando en lo que yo considero mejor para el equipo. Habrá gente que no esté de acuerdo. Vamos a ir a competir a Marsella, sin ninguna duda», culminó Luis Enrique tras ser preguntado por la titularidad de Mbappé este domingo.