Messi será de ayuda al Madrid para que Mbappé no vaya a los Juegos Olímpicos

Kylian Mbappé aún no ha sido anunciado oficialmente como jugador del Real Madrid pero el jugador y equipo blanco ya se encuentran inmersos en una nueva polémica con los Juegos Olímpicos de París como telón de fondo. El club presidido por Florentino Pérez no es partidario de ceder jugadores para que participen en la cita olímpica por dos motivos principales: el primero es por la cercanía del inicio de la campaña, lo que impediría al futbolista realizar una correcta pretemporada con sus compañeros; la segunda, que también se diputa la Eurocopa un mes antes y doblar competiciones puede desencadenar en fatiga y lesiones musculares a lo largo del año.

El seleccionador olímpico francés, Thierry Henry, quiere contar con Mbappé a toda costa y en sus planes está convocarlo aun con la negativa del Real Madrid sobre la mesa. En este sentido, en el club de Concha Espina están tranquilos puesto que existe un precedente que les avala. En 2008, el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte) dio la razón al FC Barcelona y decidió que el club culé no tenían «obligación legal» de ceder a Messi a la selección argentina para la disputa de los Juegos de Pekín, puesto que la cita olímpica no se incluía «en el calendario coordinado oficial de partidos de la FIFA».

A su vez, el Schalke 04 y el Werder Bremen también salieron beneficiados puesto que tampoco se vieron obligados a ceder a Rafinha y Diego a la selección brasileña. Esta medida, ya se intuía en 2008, iba a abrir una gran grieta para el futuro puesto que el desencuentro que se iba a crear entre los clubes de fútbol, la FIFA y el COI iba a ser irreparable. La decisión del TAS fue interpretada por muchos como una muestra más de lo poco cuidado que estaba el fútbol en los Juegos Olímpicos. Los mejores jugadores del planeta no pueden participar en el evento deportivo más importante.

Con este precedente bajo el brazo, Mbappé ya sabe que tendrá que renunciar a representar a su selección en un campeonato que, además, se disputa en París, su casa. El delantero y capitán de la selección francesa ha afirmado en multitud de ocasiones la ilusión que le haría intentar ayudar a su país a conseguir el oro olímpico, pero en sus últimas declaraciones ya admitía que tendrá que aceptar la decisión que tome su nuevo equipo.

Mbappé se aleja de los Juegos

El propio seleccionador francés absoluto, Didier Deschamps, ya habló del tema y dio la razón al Real Madrid. “Es una medida un poco anticuada, pero si es no, es no”, admitió el ex futbolista y campeón del mundo, que también quiso reflexionar sobre la posibilidad de que un jugador dispute Eurocopa y Juegos Olímpicos en un mismo verano. “Mi experiencia personal como futbolista me hace pensar que es muy difícil encajar ambas competiciones sin vacaciones, tanto en el aspecto físico como en el psicológico”.

Por tanto, el Real Madrid tiene la sartén por el mango y es muy libre de no permitir a sus jugadores acudir a los Juegos Olímpicos y preferir que realicen una pretemporada lo más completa posible para encarar todas las competiciones con las máximas garantías.