El Real Madrid no quiere líos y presentará a Mbappé a su debido momento

Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, por lo que ahora llega el momento encontrar la fecha perfecta para anunciar de manera oficial su fichaje. La noticia adelanta por OKDIARIO el 16 de febrero está muy cerca de hacerse realidad. Mbappé ha cumplido su deseo de comunicar su adiós del PSG de la mejor manera posible, Emmanuel Macron, presidente de Francia, habla abiertamente de su llegada al Santiago Bernabéu y el secreto dejó de ser secreto hace tiempo. Por lo tanto, ahora toca dar el siguiente paso.

Y este siguiente paso es saber cuándo se podrá anunciar de manera oficial el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El escenario perfecto para los blancos sería hacer un comunicado oficial el próximo 3 de junio, dos días después de jugar la final de la Champions en Wembley contra el Borussia Dortmund, y presentar en el estadio Santiago Bernabéu al delantero esa misma tarde o en los días siguientes.

Este sería el escenario ideal para el Real Madrid y para Mbappé, que podría llegar a la Eurocopa, donde Francia debuta el próximo 17 de junio contra Austria, centrado en tratar de llevar a su país a la conquista continental sin la necesidad de tener que responder cuestiones sobre su futuro.

Hay que recordar que Francia jugará su primer amistoso previo a la Eurocopa el 5 de junio en Metz contra Luxemburgo y el segundo el 9 del mismo mes en Burdeos contra Canadá. Es decir, como hemos explicado anteriormente, los días 3, 6, 7 o 10 son las fechas más probables para poder presentar a Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, el escenario perfecto sería anunciar el fichaje el lunes 3 de junio y que Kylian, aprovechando un día de descanso de la concentración francesa, ya sea el 6, el 7 o el 10, después del segundo partido, fuese presentado.

Sobre el papel, este plan parece perfecto, pero no es nada sencillo, ya que no depende del jugador ni del Real Madrid. Mbappé es futbolista del PSG hasta el próximo 30 de junio, por lo que cualquier movimiento que haga deberá tener la autorización de los parisinos, algo que parece complicado. Si depende sólo y exclusivamente de Nasser Al-Khelaifi, no será sencillo que el delantero tenga la autorización. Otra cosa es que sólo dependa del presidente de la entidad parisina.

Al mismo tiempo, el Real Madrid y Mbappé también necesitarían el visto bueno de la selección francesa, que estará preparando la Eurocopa en esas primeras semanas de junio. Si la presentación no afecta al trabajo de Kylian con los de Deschamps, por ejemplo, utilizando un día o tarde libre, no debería haber mayores problemas. Por lo tanto, el gran escollo viene del PSG.

Y ante este escenario, el Real Madrid tiene claro que no quiere líos. No quiere dar el más mínimo argumento al PSG para que pueda quejarse o tratar de buscar un castigo por parte de la FIFA a la entidad madridista. Por ello, en estos momentos, desde Valdebebas hay dudas de cómo se podrá llevar a cabo esta presentación. Si los parisinos, en un acto infantil sin precedentes, llevan a límite la situación, se activará el plan B.

Si no es posible presentar a Mbappé en la primera semana de junio, hay otro escenario preparado, aunque gusta menos, el Real Madrid debería aplazar el acto al momento en el que Francia quede eliminada o termine ganando la Eurocopa de Alemania 2024. Por lo tanto, los blancos lo anunciarían el 1 de julio o antes, aunque dejando muy claro que no será hasta después del día 30 cuando será futbolista madridista, y en la segunda quincena de julio se tendría que buscar el día perfecto

El Real Madrid, prevenido

Desde el Real Madrid ya han comenzado a preparar la que será una presentación monumental. A la altura de la que se vivió con Cristiano Ronaldo en 2009. El estadio Santiago Bernabéu se abrirá para dar la bienvenida a un jugador que, junto a Vinicius y Bellingham, está llamado a liderar el fútbol mundial en los próximos años.

Los blancos terminan la Liga el último fin de semana de mayo contra el Betis. Después, el coliseo madridista se abrirá para Taylor Swift el 29 y 30 de mayo. El día 1 de junio se podrá ver la final de la Champions ante el Dortmund en pantallas gigantes. Si los blancos ganan, el día 2 habrá celebración, mientras que la primera semana está libre de espectáculos.

Casualidad o no, entre el 3 y el 7 de junio el estadio Santiago Bernabéu no tiene agendado ningún evento. El siguiente será el concierto de Duki, el sábado 8 de ese mismo mes. Por lo tanto, si el PSG se comporta como un club adulto y cede, las cuentas están claras. La primera semana de junio será la semana de Mbappé en el Real Madrid.