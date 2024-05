La llamativa respuesta de Luis Enrique al ser preguntado por Mbappé: «Hoy hace un día lluvioso…»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el Niza, y volvió a ironizar cuando le preguntaron por Kylian Mbappé en rueda de prensa. Fiel a su estilo, el técnico asturiano habló de otra cosa menos de lo que le habían preguntado. El preparador del PSG habló del tiempo y dijo que le gustaban estos días porque le recuerdan a su tierra, Gijón.

«Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, porque me permite respirar un aire diferente. Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que respondo perfectamente a lo que me preguntabas», contestó Luis Enrique al ser preguntado si había hablado con Kylian Mbappé antes de irse al Real Madrid.

24 horas después de oficializarse la marcha del futbolista de Bondy, el ex seleccionador español habló sobre su salida y le deseó lo mejor: «A pesar de que nos han querido enfrentar muchas veces, le deseo lo mejor. Sólo puedo hablar maravillas de él, gran futbolista, gran persona. Entiendo y puedo comprender su decisión, es un jugador que ha dado todo al club, ha estado siete años aquí. Le deseo lo mejor».

Rotaciones antes de la final de Copa

Luis Enrique reconoció que hará rotaciones en los próximos partidos pensando en la final de Copa contra el Olympique de Lyon: «Sí, yo creo que sí, ¿no? 33 jornadas… Pero tampoco es seguro, depende de cómo me levante mañana. Me fijo mucho en quién está preparado y quién no. Yo me fijo en todo. Mañana decidiré».

Sobre la motivación siendo ya campeón matemáticamente, el asturiano dijo: «Los jugadores, estarán los que tengan que estar, evidentemente. Pero yo es algo que también les he informado a los jugadores. Cada partido que se juega con la camiseta del PSG, es importante. Estos partidos no nos dan mucho, porque ya hemos ganado la Ligue 1, pero en diez días tenemos una final de Copa. Para preparar la final, hay que competir. Cada partido, sea cual sea la competición, debe jugarse de la mejor forma posible».

«Tú comportamiento y compromiso debe estar en la cota mayor. Eso es lo que buscamos en el PSG. El que no esté preparado, el que solo esté cuando le interese, el que priorice intereses individuales a colectivos, no me interesa y no jugará en el PSG. Con lo cual, es un mensaje claro, directo. Mañana jugamos contra un Niza muy necesitado, nosotros no nos jugamos nada, pero pondré un equipo competitivo. Si son mejores, como puede ser el caso, les felicitaremos. Pero competir, vamos a competir. Y si hay alguno que no lo ve así, pues no jugará», añadió.

No fue el mejor entrenador de la Ligue 1

Respecto a si está decepcionado por no ser elegido el mejor entrenador de la Ligue 1: «No, de ninguna manera. Es más, felicito a Éric Roy, que ha ganado de una manera más que merecida, creo que con uno de los equipos con menor presupuesto, el octavo, ha competido de una manera espectacular, consiguiendo grandísimos resultados. Yo estoy encantado, evidentemente, de haber ganado la Ligue 1, con un equipo muy superior en el presupuesto. Felicitar a Éric Roy y a todos los compañeros de profesión de la Ligue 1».

En cuanto a los puntos a mejorar para la próxima temporada, dijo: «Eso es un tema más complejo. Hay un análisis previo muy largo, individual y colectivo, para saber cuáles son los márgenes de progresión, cuántos jugadores necesitamos, en qué posiciones… Eso da para diez ruedas de prensa. Pero es evidente, va a haber refuerzos en cada línea de juego. Eso es un mensaje para los jugadores actuales. Voy a intentar traer dos jugadores por posición. Porque es difícil de jugar en el PSG».