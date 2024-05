Mbappé se pronuncia sobre su futuro: «Lo que viene es muy emocionante»

Kylian Mbappé acudió a la gala anual del fútbol francés y fue nombrado el mejor jugador del año en la Ligue 1. Una vez anunciada su marcha del Paris Saint-Germain la próxima temporada, el delantero de Bondy dejó varias declaraciones en el atril del Pavillon D’Armenonville. Habló ligeramente de su futuro, que según él «lo que viene ahora es super emocionante, pero no estoy aquí para hablar de eso».

«Puedes prepararte lo que quieras, pero cuando llega el momento, siempre te hace sentir algo. He intentado llevar el campeonato lo más alto posible. Me voy con la cabeza bien alta», comenzó el delantero del Paris Saint- Germain.

«Puedes intentar anticipar todo lo que quieras, como he dicho. Voy a dejar mi país, que no había dejado antes, una nueva vida llega. Antes de jugadores, somos hombres, tenemos sentimientos, emociones… Esta profesión no te permite expresar todos lo que sientes. Hay una exigencia necesaria que te lo impide», dijo Mbappé.

Este lunes se rumoreaba que Mbappé tuvo una fuerte discusión con Al Khelaifi por no dirigirse a él en su video de despedida. Pero en la gala del fútbol francés sí que quiso dirigirse a él: «Es difícil, mucho más de lo que podría parecer. Es un capítulo de mi vida que llega a su fin. La Ligue 1 sigue ocupando un lugar importante en mi vida. He intentado hacer justicia para ser un digno representante de este campeonato. Me voy con la cabeza bien alta».

«Quiero dar las gracias a todos en el club, ya sea al entrenador, que siempre ha confiado en mí, al personal, al cuerpo médico, a todos en el club, a los directores deportivos o al presidente. Al accionista que confió en mí, a Su Alteza el Emir que vino a buscarme cuando tenía 18 años e invirtió en mí. Todo lo que viene ahora es super emocionante, pero no estoy aquí para hablar de eso», prosiguió.

Mbappé habla de su futuro

Más adelante quiso dedicar unas palabras al fútbol francés: «Gracias también a todos los que están aquí. Todos los que estáis aquí habéis influido en mi carrera en la Ligue 1. Los rivales me han dado fuerzas para superarme. Veo todos los partidos. Voy a echarlos de menos. Lo que viene es muy emocionante. Estoy aquí para dar las gracias y devolver la confianza que se depositó en mí. Quiero dar las gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado en los buenos y en los malos momentos. Mi padre quería que hiciera historia en el campeonato antes de irme. Me gustaría darles las gracias a todos ellos. Ha sido un largo camino y estoy muy contento».

Sobre los Juegos Olímpicos, Mbappé dijo que no depende de él: «Todo el mundo conoce la situación. No es una decisión que dependa de mí. Pase lo que pase, seré feliz. Los Juegos Olímpicos van más allá de que yo esté o no. Espero que demostremos que Francia es un país de deporte y que sabemos acoger al mundo”.