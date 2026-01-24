Así celebraron los jugadores del Real Madrid la victoria contra el Villarreal

Los jugadores del Real Madrid celebraron con alegría la victoria contra el Villarreal tras conseguir ganar en «una de las salidas más difíciles» de la temporada, como bien dijo Álvaro Arbeloa posteriormente en la sala de prensa del estadio de La Cerámica. Los blancos salieron líderes con dos puntos sobre el Barcelona, que juega este domingo frente al Oviedo en el Camp Nou (16:15 horas).

Los 11 que acabaron el partido y varios suplentes se dirigieron a la zona de la grada donde se encontraban los aficionados desplazados y los últimos en tomar el camino a vestuarios fueron Kylian Mbappé, autor de un doblete, y Álvaro Carreras. El francés sumó tres puntos más para su equipo después de batir por bajo a Luiz Júnior y marcar un penalti que forzó él mismo por un derribo de Pedraza.