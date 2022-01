Carlo Ancelotti espera recuperar varios de sus efectivos de cara a San Mamés. En una eliminatoria de Copa que estará marcada por las dudas en cuanto a la presencia de los brasileños, el técnico tendrá en Marco Asensio a una de las grandes novedades. El balear está plenamente recuperado de las molestias que le apartaron del equipo antes de la final de la Supercopa, pero aún no se ha ejercitado con el resto del equipo. Sin embargo, esta semana regresará a la normalidad de los entrenamientos con el grupo, por lo que si todo sale como se espera estará de inicio ante el Athletic.

El balear ya ha superado los problemas físicos que sufrió en el último Clásico. Ante el Barcelona en la semifinal de la Supercopa se retiró en el minuto 68 del encuentro y desde entonces no ha vuelto a jugar. Ni en la final frente al Athletic, ni tampoco en los dos duelos coperos y ligueros ante el Elche.

Sin embargo, durante el parón ha aprovechado para dejar atrás sus molestias y comenzar a coger de nuevo tono. Ancelotti tiene como máxima el no arriesgar lo más mínimo con ninguno de sus jugadores, como se ha podido comprobar a lo largo de la temporada, y con Marco no iba a ser menos. El plan de Pintus ha pasado porque se ejercitase en solitario en la última semana, para regresar con el grueso de la plantilla este mismo lunes.

El equipo volverá a la competición el próximo jueves, cuando se mida al Athletic en cuartos de final de la Copa del Rey. Y para el duelo ante los leones, Asensio apunta a la titularidad. Se espera que para entonces ya esté a disponibilidad del técnico, pudiendo ser incluso de la partida en Bilbao.

Bajas importantes

Y es que Ancelotti no podrá permitirse el lujo frente al conjunto rojiblanco de dejarse en el banquillo a un jugador que se ha ganado por méritos propios un hueco en el once. Si Asensio está bien, debería estar de inicio en San Mamés. La alineación del Real Madrid ya estará lo suficientemente condicionada por las bajas como para que el balear se quede en el banquillo, debido sobre todo al parón internacional.

Los brasileños y Valverde están con sus respectivas selecciones disputando partidos de clasificación para Qatar 2022 y hasta el miércoles a medio día no llegarían a Madrid. Aunque Brasil ha liberado a Militao, que se incorporará a los entrenamientos a comienzos de semana, no ha hecho lo mismo con Vinicius, Rodrygo y Casemiro. Los tres llegarían muy justos al partido ante el Athletic y todo hace indicar que Ancelotti no podrá contar con ellos, al igual que con Valverde.

A las dudas evidentes sobre la presencia de los jugadores de selecciones de la CONMEBOL, existe otra más que determinante. Benzema sufrió una contractura en el último partido liguero de los madridistas. Se retiró antes de tiempo ante el Elche al sufrir un pinchazo, haciendo saltar las alarmas, aunque al final quedó en menos de lo esperado.

El objetivo es que Benzema esté en octavos de Champions el próximo 15 de febrero, por lo que Ancelotti no correrá ningún riesgo. Sin embargo, en los últimos días las sensaciones han sido más que buenas y podría estar ya recuperado al cien por cien de cara al partido copero.

Las dudas harán que Ancelotti tenga que darle una vuelta a su once e introduzca cambios que serían más que sustanciales, posiblemente en todas las líneas. En el ataque, en comparación con lo visto en los tres últimos partidos, regresará Asensio, cuyo rendimiento en los últimos meses ha dado un salto importante, confirmándole como un indiscutible para el técnico italiano y, de estar bien, jugará en San Mamés.