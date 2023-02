Arribas, el líder de una generación de oro

El Real Madrid tiene el futuro en casa. Apenas unos segundos sirvieron para que Sergio Arribas lo dejase claro. El canterano se estrenó en el Mundial de Clubes con un gol que no hace más que certificar que es el mayor talento que hay ahora mismo en Valdebebas. Aunque no el único. El conjunto blanco cuenta en su filial con la mejor hornada de los últimos tiempos. Una generación que apunta alto en Primera Federación y que en un futuro próximo puede nutrir al primer equipo como en su día hicieron los Carvajal, Nacho, Lucas o Morata.

De todos ellos, Arribas es el líder. Así lo lleva demostrando dos temporadas bajo las órdenes de Raúl en el Castilla, en el que ha hecho 24 goles y ha repartido 16 asistencias desde el pasado curso. Pese a ello, Ancelotti se ha resistido a abrirle unas puertas que lleva tirando abajo varios meses y que, en cuanto ha tenido oportunidad, no ha tardado en derrumbar.

Ya tuvo con Zidane oportunidades hace dos temporadas, en las que participó en 10 encuentros, aunque el pasado curso, ya bajo el mando de Carletto, no llegó a estrenarse. No ha sido hasta el arranque de este 2023 cuando el italiano le ha dado la alternativa de debutar a sus órdenes. Disputó 10 minutos ante el Cacereño en dieciseisavos de Copa y entró a falta de un minuto para el final del encuentro en las semifinales del Mundial ante el Al-Ahly.

Sin apenas tiempo para tocar el balón, Arribas mostró porqué es el mayor talento de La Fábrica. Su carta de presentación contra los egipcios no sorprendió a nadie en Valdebebas, donde lleva años en constante crecimiento. En el filial madridista se ha convertido en un futbolista determinante, capaz de resolver partidos él solo y dando argumentos más que de sobra al Castilla para soñar ya no con el ascenso, sino con hacerlo de manera directa.

Lo sorprendente hasta la fecha eran sus nulas apariciones en el primer equipo. Y eso que, a pesar de la cantidad de jugadores que tiene Ancelotti a su disposición de mediocampo para arriba, hay varios con los que no cuenta. El madrileño seguirá teniendo complicado tener minutos durante el resto de la temporada, pero ha dejado claro –y así lo supo también el técnico con la sonrisa que se le escapó tras el gol– que es un recurso de máxima garantía.

Una generación dorada

Sergio Arribas es uno de los mejores jugadores, ya no del Castilla, sino de la Primera Federación. Pero no es el único talento con el que cuenta Raúl en sus filas. La presencia del futbolista no hace más que potenciar la gran plantilla que tiene la leyenda madridista a sus órdenes. Un grupo que es el más completo que ha tenido el técnico en las tres temporadas y media que lleva en el banquillo del segundo equipo de Real Madrid.

Jugadores como Álvaro, Tobias o Mario Martín están llamados a subir al primer equipo en un futuro no muy lejano. A ellos, se suman otros grandes proyectos de jugadores como son Dotor, Obrador, Rafa Marín, Iker Bravo, De Luis, Peter o Marvel. Gracias a su potencial y al excelente rendimiento que les está sacando Raúl, el filial del conjunto blanco se codea con los grandes de la categoría como son el Deportivo de la Coruña, el Alcorcón o el Córdoba.

El Castilla que lidera Arribas está llamado a devolver al segundo equipo madridista a la categoría de plata de nuestro fútbol. Los blancos pelean ya no por una plaza de play-off, sino por el campeonato del grupo, que les llevaría de forma directa a Segunda División. Algo que, la última vez que se consiguió fue en la temporada 2011-12, con jugadores de sobra conocidos por todos como son Carvajal, Nacho, Lucas, Joselu, Morata, Jesé, Mascarell o Cheryshev.