Arda Güler desvela lo que más ha aprendido en el Real Madrid: «Me ayuda a superarme más…»

Arda Güler vive en el Real Madrid un año lleno de altibajos, que comenzó con un fichaje express, el sueño cumplido de aterrizar en el Santiago Bernabéu, pero que prosiguió con la mala noticia de las lesiones. Unas dolencias que le tuvieron apartado de los terrenos de juego la primera parte del curso y que retrasaron más de lo deseado su debut oficial con el equipo blanco.

El joven jugador está gozando de un final de temporada de ensueño, disputando muchos minutos, exhibiendo un gran nivel de juego, enamorando a la afición y al propio Ancelotti con su calidad y habilidad y, además, con el gol por bandera. Güler ha anotado ya cuatro tantos con el Real Madrid, uno cada 71 minutos de juego, una cualidad que muchos no le otorgaban.

El futbolista, que con tan solo 18 años ya ha ganado una Supercopa de España, una Liga y está a solo un partido de levantar su primera Copa de Europa, ha dado una de las claves del gran rendimiento del equipo en esta temporada. Y esa no es otra que el hambre que tiene el vestuario y la intensidad y competitividad que demuestran todos los futbolistas en cada sesión de entrenamiento.

En una entrevista en Kafa Sports, el periodista preguntó acerca de cómo era ejercitarse junto a Vinicius, Bellingham, Modric o Rodrygo, jugadores de primer nivel que protagonizan partidillos que bien valen una entrada. «Los jugadores quieren ganar la Champions, pero puedo decir que tienen la misma idea de ganar el partidillo de ese día. Esto es algo que he visto por primera vez aquí», respondía Arda Güler.

«Todos van a los entrenamientos con concentración y disciplina, esto es algo que he aprendido aquí y que me ayuda a superarme aún más cada día. Tienen un carácter increíble, nunca aceptan la derrota, son muy ambiciosos», continuó explicando el turco que agradecía estar viviendo esta experiencia a una edad tan temprana. «Están muy motivados, cada día se exigen más a sí mismos que a sus compañeros y me siento feliz de estar acostumbrándome a esta presión a esta edad», concluyó Güler.

Güler, el mejor goleador de la Liga

Arda, a pesar de no ser delantero centro, mantiene un promedio goleador más alta que el de cualquier ariete que esté luchando por llevarse el Pichichi como son Dovbyk, Sorloth, Bellingham o Lewandowki. El mediapunta otomano anota cada 71 minutos de juego, un registro difícilmente igualable y que deja en evidencia los números de otros futbolistas de su edad o similar que gozan de multitud de elogios en la prensa como puede ser el caso de Lamine Yamal que suma el mismo número de goles que Güler con diez veces más minutos que el futbolista del Real Madrid.

Por tanto, la decisión de Carlo Ancelotti con respecto a la próxima temporada es clara: quiere a Arda en la plantilla blanca y no quiere ni oír hablar de una posible cesión. El técnico italiano está convencido de que el siguiente curso puede ayudar mucho más al equipo de lo que lo ha hecho este.