Problemas con el árbitro que pitará la final de la Champions: el dato que levanta todas las sospechas

La final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund ya se vislumbra en el horizonte y la última polémica con respecto al partido más importante de la temporada está relacionada con el árbitro. La UEFA designó por sorpresa para este partido a Slavko Vincic, un colegiado con comparte nacionalidad con Alexander Ceferin y que será la primera vez que pite al conjunto blanco en la máxima competición europea. Al conjunto alemán les ha arbitrado en dos ocasiones.

La UEFA sorprendió a todos hace unos días con la designación del árbitro de la final de la Champions que enfrentará a Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley. Lejos de decantarse por Szymon Marciniak, Anthony Taylor, Daniele Orsato o Clément Turpin, considerados por la crítica como los mejores del mundo, el organismo presidido por Alexander Ceferin se decantó por Slavko Vincic. El colegiado de 44 años, paisano del presidente del organismo que dirige el fútbol europeo, será la primera vez que dirija un partido del conjunto blanco en la máxima competición europea.

Slavko Vincic pisó en el pasado 2021 la final de la Europa League y también dirigió un partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar. En esta temporada ha estado en diez partidos de la Champions League, siendo uno de ellos la victoria del Borussia Dortmund ante el Atlético de Madrid en el duelo de vuelta de los cuartos de final en el que el hoy finalista remontó a los de Simeone en el Westfalenstadion. Esta será la segunda vez que arbitres a los alemanes.

No deja de sorprender que vaya a ser la primera vez que Slavko Vincic, un árbitro con una notable experiencia internacional, pite al Real Madrid y además en una final de la Champions League. Desde 1966, será la primera vez que un árbitro debute contras los blancos en una final de Copa de Europa, según informó Pedro Martín en El Partidazo de Cope.

🧐 @pedritonumeros analiza el árbitro que pitará al @realmadrid en la final de la Champions 😳 "Desde 1966, va a ser la primera vez que al Madrid le pite un árbitro, por primera vez, en una final de Copa de Europa" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kVhh0IFogi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 13, 2024

El pasado del árbitro de la final de Champions

Slavko Vincic tiene un pasado oscuro y esto tiene que ver con una detención que sufrió en el pasado año 2020 durante el coronavirus. El árbitro esloveno fue detenido tras ser vinculado a una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas durante la pandemia. Fue relacionado con la proxeneta Tijana Maksimovic y todo esto no le impidió perder la condición de árbitro internacional.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de mayo de 2020, cuando la mayoría de países de Europa tenían grandes restricciones por la pandemia. Slavko Vincic fue sorprendido en un club en la ciudad bosnia de Bijeljina, junto a 26 hombres y nueve mujeres. Allí, la Policía realizó una redada en la que se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una importante cantidad de cocaína.

Por ello, el árbitro que pitará la final de la Champions entre Real Madrid y Borussia Dortmund fue encarcelado por estar presente en el lugar de los hechos, vinculado con la red criminal y. Es más, incluso intentó escapar en una barca por el río de la ciudad junto a otras tres personas. Un plan que resultó fallido. Después fue puesto en libertad y explicó todos los hechos.

«Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió», explicó en su día dejando claro que estaba en Bosnia por cuestión de negocios que nada tenían que ver con lo sucedido. Slavko Vincic también explicó que: «No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni tampoco mis socios comerciales. Se nos llevó la policía, nos preguntaron como testigos y cuando vieron que ni siquiera los conocíamos, nos pudimos ir».

La carrera del árbitro de la final de la Champions

Este escándalo no impidió que Slavko Vincic siguiera con su carrera como árbitro internacional. Tras ser detenido, el colegiado esloveno fue defendido por el presidente de los árbitros del país, que dejó claro que no se sospechaba nada de él. «Según la información que recopilamos de fuentes oficiales y no oficiales, y por último, pero no menos importante, del propio Slavko, no se sospecha de nada y no se han iniciado procedimientos contra él. Se encontró en ese lugar en el momento equivocado», dijo en su día.

Dos años después de su detención, Slavko Vincic, paisano de Ceferin, pitó la final de la Europa League que enfrentó a Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers en el Sánchez Pizjuán. Este sábado 1 de junio pitará su segunda final en dos años. La primera vez contra el Real Madrid, en toda una final.