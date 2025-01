Ancelotti planea un cambio de dibujo: vuelta a los cuatro centrocampistas y Asencio de lateral derecho

Carlo Ancelotti planea cambiar el sistema. Tras el batacazo sufrido contra el Barcelona en la Supercopa de España, donde los blancos recibieron un 2-5 que pudo ser todavía más sonrojante y que hizo mucho daño en el vestuario del conjunto blanco, el técnico del Real Madrid hará cambios en su sistema. No era para menos. La imagen fue deplorable, lamentable. Y el italiano junto a su cuerpo técnico busca soluciones para tratar de reconducir la marcha de su equipo.

La idea de Ancelotti para el futuro más cercano es regresar al 4-4-2 y abandonar el 4-3-3 que parecía que le estaba dando resultado, pero que saltó por los aires en Yeda. El plan del preparador italiano es cambiar otra vez el sistema, aunque con variaciones.

Ancelotti quiere cambiar el dibujo y sabe que deberá sacrificar a uno de los tres titulares del tridente que será Rodrygo Goes. Más o menos justo, Vinicus y Mbappé no se tocan. Y al mismo tiempo, reforzará el centro del campo con cuatro jugadores. La idea es rescatar a Tchouaméni de la posición de central cuando Alaba empiece a tener minutos. El plan en la medular es que esté formada por el galo, Camavinga, Valverde y Bellingham, aunque tratarán que el inglés no se vuelva a perder en la banda, como pasó en un tramo de la temporada.

Es decir, la idea es que Bellingham en acciones defensivas si cae a la banda izquierda, pero cuando el equipo ataque forme en esa punta del diamante que tan buen resultado le ha dado. Donde encuentra su mejor rendimiento, ya que esa es su posición.

Asencio al lateral

También planea Ancelotti dar más protagonismo en el Real Madrid a Asencio, aunque no como central. El italiano ve al canterano como un lateral derecho más defensivo que Lucas Vázquez y tiene pensado darle más peso en esa zona de la zaga. En las últimas semanas, ya le ha probado en esa posición e, incluso, ha llegado a tener minutos como defensa diestro.

La ausencia de Carvajal por lesión lo que queda de temporada, obliga a Ancelotti a buscar recursos para no tener sólo a Lucas en esa posición. De esta forma, Asencio se presenta como el futbolista idóneo de los que ahora mismo tiene el técnico a su disposición para entrar en la rotación con el gallego en el carril diestro.

Por tanto, en el caso de la defensa, no afectaría el cambio de dibujo, pero sí que el entrenador valora ir tocando varias piezas durante las próximas semanas. Ya no sólo porque el canterano vaya recuperando de nuevo presencia, sino por la recuperación de David Alaba.

Después de un año de baja por su rotura del ligamento cruzado y las complicaciones que tuvo después, el conjunto blanco podrá por fin contar con el central. Su regreso a los terrenos de juego es inminente, después de que fuera incluido en la convocatoria de la Supercopa de España. Una vez que vaya teniendo ritmo de competición, el austriaco irá paulatinamente entrando de inicio en los planes del italiano, lo que hará que Tchouaméni vuelva a su puesto habitual en el centro del campo.