Horas después de la hecatombe, el Real Madrid hace balance de daños y hay quien sale muy mal parado. Fatal parado. Especialmente, tres son los nombres que tienen una defensa complicada. A pesar de que Ancelotti prefirió señalar al colectivo y no personificar en ningún jugador, Tchouaméni y Lucas Vázquez salieron marcados de este Clásico, ya que ambos demostraron que no están en estos momentos a la altura.

Sí, es cierto que uno no es lateral derecho y el otro no es central. Que, como muchas de las cosas que pasan en este Real Madrid, son exigencias del guion. Pero lo que son es jugadores de primer nivel que no pueden cometer errores como los que cometieron en la final de la Supercopa de España.

Tchouaméni quedó retratado en el empate de Lamine Yamal. El internacional español sacó todas las vergüenzas del jugador del Real Madrid, quien se vio incapaz de ni siquiera molestar en su intención de marcar un gran gol. En el tercer gol, cuando Koundé decidió centrar desde la Barceloneta, acción que fue elegida como la mejor asistencia de la final, no era para menos, el fallo estuvo compartido entre el francés y Lucas Vázquez, ya que Raphinha entró libre de marca al área para fusilar con un gran cabezazo a Courtois.

No iba a terminar aquí la tragedia de ambos. En el cuarto, fue Lucas Vázquez el que se mostró incapaz de parar a Balde en su arrancada hacia la puntilla. Y en el quinto, Raphinha le hizo otro traje a Tchouaméni para empezar a hacer sangre en el marcador. Una manita que pudo ser mayor.

Ancelotti no se libra

Y, obviamente, no se puede sacar de los señalados a Ancelotti, que en ningún momento estuvo a la altura de la final. En rueda de prensa reconoció que el equipo estuvo mal desde el primer minuto, pero lejos de tomar medidas para cambiarlo, decidió aguantar. Sacó a Lucas Vázquez del campo en el minuto 51, con 1-5 en el marcador, y aguantó a Tchouaméni hasta pasada la hora de partido. Demasiado tiempo.

Por Lucas Vázquez metió en el terreno de juego a Raúl Asencio. El canterano del Real Madrid no se cansa de demostrar que merece mucho más protagonismo, pero Ancelotti se resiste a dárselo. ¿El motivo? Es complicado de entender. Pero la realidad es que, en los minutos que estuvo sobre el césped, el canario subió el nivel defensivo de una zaga a la deriva.