Ancelotti y Pintus se culpan el uno al otro de las lesiones

Carlo Ancelotti y Antonio Pintus se culpan mutuamente de la tremenda plaga de lesiones musculares que está sufriendo el Real Madrid desde que comenzó la temporada. El entrenador y su cuerpo técnico discrepan de los métodos de trabajo del preparador físico, que también discute a Carletto, y su relación es «exclusivamente profesional».

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Hay un pequeño lío entre el entrenador y Pintus. Se echan las culpas porque Ancelotti considera que las lesiones son por culpa del preparador físico y Pintus argumenta que Carlo no rota a los jugadores, que cuando hace los cambios son en el minuto 80 y los titulares se sobrecargan, teniendo jugadores jóvenes de primer nivel».

Más que runrún ya hay una auténtica guerra fría abierta entre el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, apoyado por todo su cuerpo técnico, y el máximo responsable de la preparación física del club, Antonio Pintus, cuyo poder va mucho más allá del primer equipo puesto que supervisa el trabajo físico de todas las categorías del departamento de fútbol del club blanco. Ancelotti y Pintus limitan su relación a lo profesional, pero ya no existe trato entre ambos.

El motivo, la plaga de lesiones que sufre el primer equipo, la mayoría de ellas de carácter muscular. Ancelotti culpa al método Pintus y Pintus culpa al método Ancelotti. Ambos, en las conversaciones que han mantenido por separado con la cúpula del Real Madrid, se señalan mutuamente como los culpables de que el equipo madridista haya sufrido la friolera de 14 lesiones musculares en apenas cuatro meses de competición. La última, la de Mbappé en Bérgamo.

Guerra fría Ancelotti-Pintus

Ancelotti considera que Pintus no tiene al equipo en el punto físico que debería y que su planificación física no está acorde ni con las dificultades de cuadrar una pretemporada cargada de partidos en la gira por Estados Unidos ni con un calendario atroz entre competiciones de clubes y parones por las selecciones que afectan al 70% de la plantilla. El técnico preferiría tener un preparador físico de su confianza al frente del trabajo con el primer equipo, pero sabe que esa es una batalla que tiene perdida. Perdidísima.

Pintus, el fichaje que Florentino Pérez hizo convirtió casi en una cuestión de estado tras la marcha de Zidane, piensa que Ancelotti sigue anclado en el pasado en sus métodos de entrenamiento y, sobre todo, en la gestión del reparto de minutos en los futbolistas con mayor riesgo de sufrir una lesión muscular. El preparador físico no entiende cómo el entrenador y su cuerpo técnico ignoran sistemáticamente la información precisa que se les facilita en cuanto al estado de salud individualizado de cada futbolista y las zonas de riesgo de lesión muscular.

Ancelotti prometió el pasado 17 de agosto, poco antes de comenzar una estresante temporada, que concedería vacaciones especiales a algunos futbolistas en mitad de la campaña, una promesa que, como tantas otras, ha incumplido. «Estamos pensando en dar vacaciones individuales a los jugadores», dijo Carletto. «Un jugador puede no jugar una semana e irse a descansar con su familia, sobre todo con los internacionales, que tienen muy poco descanso. Si Vinicius se va con Brasil a jugar dos partidos, a la vuelta coge cuatro o cinco días libres. No es que no vaya a estar en el siguiente partido, es que no estará en la dinámica del equipo. Es la única manera. Que esos días haga lo que quiera. Eso vamos a hacer». Debe ser a partir del quinto o sexto mes de competición, porque por ahora nada.

El futuro de ‘Carletto’

Y en lo que Ancelotti reparte o no esas vacaciones a la carta, el equipo se desangra con una interminable lista de lesiones musculares que lastran partido tras partido las opciones del Real Madrid de competir con sus mejores futbolistas e incluso las del técnico italiano de hacer rotaciones. Eso sin contar con las lesiones de gravedad en las que poco o nada interviene el aspecto físico como las roturas del cruzado de Carvajal o Militao, que no volverán a jugar hasta la próxima temporada.

Desde el club toman nota de lo que está ocurriendo y no se posicionan ni en el bando de Pintus ni en el de Ancelotti en esta suerte de guerra fría que ha estallado en el vestuario del Real Madrid. Lo que está claro es que el preparador físico es un empleado del club (al estilo de Raúl González) y tiene contrato indefinido, algo que no le ocurre a Carletto, cuya fecha de caducidad es junio de 2026… siempre que gane algún título importante esta temporada para que su ciclo en el banquillo del Bernabéu no expire antes.