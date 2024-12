Ancelotti: «Si llegamos vivos a Navidad la cosa saldrá bien»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente a la Atalanta en Bérgamo. Los blancos sumaron tres puntos capitales contra un equipo italiano que tuvo el empate en la última jugada del encuentro. Mbappé, Vinicius y Bellingham hicieron los goles del encuentro. El francés se marchó lesionado.

El italiano comenzó hablando de Mbappé, que se lesionó a los 35 minutos de encuentro: «Tiene una sobrecarga, una molestia en el isquio. Hay que verlo en los próximos días. No parece serio, pero ha tenido que parar, porque no podía esprintar. Le molestaba un poco. Así que hemos preferido cambiarlo. El calendario es muy exigente y al tener una plantilla muy reducida no podemos rotar a los jugadores».

Sobre el encuentro, Ancelotti explicó lo siguiente: «Fue un partido complicado y una victoria importante. Mostramos nuestra mejor versión sufriendo, luchando, compitiendo. También tuvimos una gran salida de balón y fue un buen partido de los delanteros, con mucha movilidad. Todo ha salido bien. Obviamente, hay que sufrir, ganar aquí no es sencillo».

«A pesar de todas las dificultades que tenemos, estamos ahí. Había que pelear este partido. Hemos tenido muchas oportunidades, pero sufriendo lo hemos merecido», añadió. También habló del compromiso del equipo: «A nivel físico la Atalanta te exige mucho. Era un encuentro de duelos y al final ha salido bien. Estamos muy contentos, porque podemos llegar vivos a Navidad y eso significa que las cosas saldrán bien en la segunda parte del curso. Hay que aguantar».

El italiano también habló de la reacción de la Atalanta: «Ellos empujan mucho y te fuerzan a cometer pérdidas. El equipo tuvo coraje para presionar arriba, estamos muy contentos. Era una victoria no sólo para los tres puntos, sino anímicamente también».

Además, descartó cualquier lesión de Bellingham: «Estaba cansado, nada más. Aunque mucho. La Atalanta te exige muchísimo, pero el equipo hizo un trabajo muy fuerte».

También habló de las opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados, lo que le clasificaría directamente a octavos de final: «Sigue siendo complicado, pero tenemos dos partidos más para sumar puntos y ver dónde llegamos. Es un triunfo que nos permite ser más positivos».

Ancelotti comentó la actitud del equipo: «Después del partido de Osasuna el equipo volvió a ser más sólido y a trabajar más. Hemos perdido dos partidos contra rivales muy fuertes, pero nunca dimos la sensación de estar perdidos. Nos va a ayudar mucho porque es la victoria de la calidad».

El italiano también habló de la última ocasión: «No tuve tiempo para pensar porque el balón estaba arriba». También habló de las rotaciones: «Cuando tengamos la plantilla completa habrá más competencia y podré rotar más, pero siempre meteré el mejor equipo posible». Por último, destacó el partido de Ceballos: «Ha hecho un partido de alto nivel. La segunda línea lo está haciendo muy bien y será importante, como la temporada pasada».