Una plaga que no cesa: Mbappé se lesiona contra la Atalanta

Kylian Mbappé se lesionó a los 35 minutos del encuentro que enfrentó a Atalanta y Real Madrid en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions. El francés sintió molestias musculares y se fue al suelo de inmediato. En su lugar, sin apenas calentar en ese momento, saltó al terreno de juego Rodrygo.

Mbappé, que hizo un auténtico golazo para adelantar al Real Madrid en Bérgamo, comenzó a sentir molestias poco después de hacer la diana. En ese momento, Rodrygo saltó a calentar, pero la alarma se apagó, el francés continuó jugando y el brasileño se sentó en el banquillo de nuevo.

Minutos después, las molestias regresaron y fue Davide Ancelotti el primero en percatarse en el banquillo del Real Madrid que algo no iba bien. Alerto a Carlo y pidió a Rodrygo que se preparase rápido, ya que el cambio era inmediato. Mbappé, mientras, se fue al suelo y llegó la sustitución.

En un primer momento, Mbappé se fue al banquillo, pero rápido se dirigió al vestuario, donde fue sometido a las primeras exploraciones. No obstante, hasta que no regrese a Madrid no se conocerá el alcance exacto de su lesión, que a poco que sea habrá puesto punto final a su 2024 futbolístico.