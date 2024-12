Bellingham es el jefe y Ceballos se lo gana en Bérgamo

Jude Bellingham es el alma de este Real Madrid. Es cierto que esto se dice mucho, pero es que el inglés, a sus 21 años, se ha echado a sus espaldas el peso del 15 veces campeón de Europa. Y este año ese peso es mayor, ya que las cosas no están saliendo todo lo bien que los madridistas desearían. Con la Atalanta fue, junto a Ceballos, el mejor jugador de un equipo que sacó adelante un partido tremendamente complicado y lleno de presión.

Bellingham fue el socio de todos, se asoció con todos y, sobre todo, volvió a hacer gol. Lo que más le gusta. El inglés corrió en profundidad a por un balón que ganó, recortó y lo puso dentro de la portería de la Atalanta para hacer el tercer gol de los madridistas en Bérgamo. Otro recital de un jugador diferencial que desde que Ancelotti lo ha vuelto a poner en su posición está volviendo a marcar diferencias.

Ceballos se lo ha ganado

Qué partido el del sevillano. Ceballos se ha ganado ser titular del Real Madrid por méritos propios. No lo será indiscutible, pero sí un jugado muy importante. Ante la Atalanta se marcó un recital con trabajo, calidad y compañerismo.

Lucas Vázquez le debe una cena a Ceballos. Y es que, el utrerano fue su gran salvavidas cada vez que Lookman atacaba por la banda derecha madridista. Estuvo en casi todas, siendo un apoyo total para su compañero. Terminó muy tocado físicamente y tuvo que ser cambiado por Modric, pero no era para menos. En definitiva, si le respetan las lesiones, tiene que ser muy importante este curso.

Un poquito de Vinicius

No estaba ni mucho menos al cien por cien Vinicius, que había forzado para llegar a este partido. Se le notó al brasileño, al que le faltaba ritmo, pero un poquito de Vini muchas veces es suficiente. Y es que, la primera que tuvo la mandó a dormir. Como hacen los buenos.

Tras el jarro de agua fría que supuso recibir el empate justo antes del descanso, en el arranque de la segunda mitad Vinicius se encontró con un balón en la frontal del área y definió a la perfección para hacer el segundo gol de los blancos en Bérgamo.

Mbappé, cara y cruz

Algún día tenía que llegar el gran partido de Mbappé y en Bérgamo parecía que se estaban echando todos los ingredientes necesarios para que sucediese, pero tampoco. Nada más empezar, tuvo un mano a mano con el portero donde estrelló la pelota en el guardameta. En la segunda, a los 10 minutos, no falló. Asistencia de Brahim, regate de calidad en la frontal y derechazo raso pegado al palo para hacer un auténtico golazo.

Pudo Mbappé hacer el segundo gol con otro mano a mano que volvió a estrellar en el portero. Posiblemente, la definición es lo que más le está costando afinar desde su llegada al Real Madrid. Pero bueno, todo iba bien, hasta que a los 35 minutos se sentó el suelo y la oscuridad llegó de nuevo para el delantero francés.

Mbappé sintió una molestia muscular y tuvo que ser cambiado por un Rodrygo que saltó al terreno de juego sin calentar. Kylian se marchó del terreno de juego tras 35 minutos, donde parecía que hoy sí, hoy sí íbamos a disfrutar de la mejor versión del galo, pero tampoco. Una inoportuna lesión se cruzó en su camino para poner punto final a su partido mucho antes de lo esperado y, posiblemente, a su 2024 futbolístico.

Tchouaméni sigue dejando dudas

Que Tchouaméni va a jugar siempre que esté disponible, mientras que Ancelotti sea entrenador del Real Madrid es algo que ya no se tendría que debatir. Unos días será mediocentro y otros central, como en Bérgamo, pero estará en el césped. El italiano apostó por el francés, dejando en el banquillo a un Raúl Asencio que no ha hecho nada malo para salir del once de esta manera.

Durante su partido, estuvo bien en alguna acción. Especialmente yendo abajo al corte para evitar un gol de la Atalanta. Pero también cometió justo antes del descanso un penalti tan involuntario como claro.

Una pesadilla para Lucas

A Lucas Vázquez no se le olvidará fácilmente el partido que vivió en Bérgamo. El capitán madridista sufrió mucho para frenar a Lookman, pero peleó como buenamente pudo para sacar de la mejor manera posible una situación que no fue para nada sencilla. El peor momento llegó cuando el nigeriano le ganó la batalla en la acción que supuso el segundo gol de la Atalanta. Sólo cuando Ceballos le ayudó pudo pararle.

Las notas del Real Madrid