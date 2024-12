El Real Madrid le ha dado un toque a Mbappé

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO, desde su asiento personalizado, dio una última hora sobre el Real Madrid y una de sus grandes estrellas. Se trata de un Kylian Mbappé que está lesionado, pero que apunta a jugar la final de la Intercontinental del próximo miércoles.

«A Kylian Mbappé le ha costado aclimatarse a b, pero ahora es otro. Se le dio un toque por el perfil bajo y la humildad con la que llegó», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató. «Le dijeron que se pareciese más a Cristiano Ronaldo, que si tiene la oportunidad que lo intente y que tenga un perfil más alto», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega. «Mbappé tiene muchas virtudes, es buen chico y buena gente. Ha calado bien en el vestuario, pero en el Real Madrid le han dicho que saque el instinto de killer y asesino», agregó.

El comienzo de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid no ha sido el mejor para una estrella de su envergadura. El delantero de Bondy es uno de los mejores futbolistas del mundo y se espera que en el Santiago Bernabéu, con la elástica del cuadro de Concha Espina, ofrezca su mejor nivel como ha conseguido hacer en el PSG y con la selección de su país, con la que ganó el Mundial de Rusia 2018 y con la que estuvo a punto de conquistar el de 2022 de Qatar.

Dudas con Kylian

Es cierto que su arranque con el Real Madrid fue con gol en la Supercopa de Europa ante la Atalanta en el pasado mes de agosto, pero su rendimiento desde entonces ha sido irregular. Y es que todos los aficionados madridistas han esperado verle marcar cada jornada, pero no ha sido así y no solo eso, muchos han señalado a Kylian Mbappé por algunos de los malos resultados que ha cosechado el equipo en Liga o en Champions.

Por ejemplo, la noche del Clásico en la que el Real Madrid cayó por 0-4 frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé fue uno de los grandes señalados. El ex del PSG cayó varias veces en fuera de juego y falló alguna que otra ocasión. Esa imagen del capitán de la selección francesa marrando oportunidades se ha visto en otros encuentros. Eso sí, se ha visto a un futbolista comprometido con el equipo y sus compañeros, pero en el club merengue quieren que el de Bondy imite un poco a Cristiano Ronaldo en cuanto a liderazgo respecto a sus compañeros.

Su posición

Obviamente, en el club son conscientes de la calidad y potencial que tiene Kylian Mbappé y por eso quieren apretarle un poco porque una estrella como él debe adaptarse rápidamente al estilo del Real Madrid. De hecho, el francés ha tenido situaciones para demostrar su fútbol y no ha terminado de aprovecharlas al máximo.

Hay que recordar que su zona del campo favorita es la banda izquierda, al igual que Vinicius. Ambos han tenido que compenetrarse y no molestarse en el verde, pero cuando el brasileño no ha estado Kylian Mbappé no ha sabido dar ese paso al frente que se le exige y ha desaprovechado esa oportunidad de mostrar un liderazgo que, por ejemplo, sí ha demostrado otro de los cracks de la plantilla: Jude Bellingham.