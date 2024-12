Estos son los partidos que se perderá Mbappé tras lesionarse

Rayo Vallecano y final de la Copa Intercontinental. Estos serían los partidos que se perdería Kylian Mbappé. Víctima de una lesión en el muslo de la pierna izquierda, el francés se pierde unos 10 días de competición. Contra la Atalanta, el ariete fue sustituido pasada la media hora de partido. Minutos antes, Kylian abrió la lata de un espectacular golazo. Carlo Ancelotti no quiso arriesgar y Rodrygo le sustituyó. Se espera a que el 9 vuelva para el último partido del año, contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu el próximo 22 de diciembre.

Por inercia, su segunda final como madridista queda descartada, aunque podría hacer el viaje. El 18 de diciembre, el Real Madrid disputará la final de la Copa Intercontinental en Catar. Todavía no se conoce a su rival, pero los merengues se pueden hacer una idea. El 14 de diciembre, el Al Ahly y el Pachuca se medirán para definir el partido definitivo de la competición. Por ahora, se desconoce si Kylian Mbappé hará las seis horas y media de vuelo para no jugar, sobre todo estando lesionado. Eso sí, aunque no juegue el partido, si los blancos ganan, verle en la fotografía con el trofeo supondría una gran alegría para él y la afición.

Mbappé estaba en forma

Kylian Mbappé sintió algunas molestias después de anotar el gol inicial para el equipo de Ancelotti en Bérgamo. El delantero francés demostró su valía en este encuentro crucial para el equipo madrileño. Su rendimiento fue notable desde el principio, realizando tres intentos a puerta en los primeros quince minutos y anotando el gol que dio ventaja al equipo en esta sexta fecha de la Champions. La jugada del gol fue especialmente brillante. En un gran pase de Brahim, Kylian elimina maravillosamente al defensa italiano con un sólo control y no falla ante el meta.

Después de su anotación ante el Girona, el atacante francés volvió a encontrar el camino del gol vistiendo la camiseta del Real Madrid en el terreno de la Atalanta. Kylian Mbappé consiguió su segundo tanto en la Champions desde que marcó contra el Stuttgart en la jornada inaugural. En la presente temporada, acumula 12 goles y dos asistencias en 22 encuentros. Su adaptación al esquema táctico de Ancelotti no ha sido excepcional, pero ahora las cosas van a más. El sueño de Kylian es hacer historia en Chamartín y él está dispuesto a sacrificarlo todo para concretizarlo.

Caso Suecia, archivado

Y no era la única noticia del día para el delantero. La Fiscalía de Suecia ha concluido su investigación sobre el presunto caso de violación ocurrido en un establecimiento hotelero de Estocolmo donde se hospedaba Kylian Mbappé. Si bien inicialmente se relacionó al ariete del Real Madrid con el incidente, el informe oficial identifica a otro individuo como sospechoso. El caso se ha cerrado debido a insuficiencia de evidencias que sustenten la acusación.

«Durante la investigación se identificó a una persona con sospecha razonable de violación y dos casos de acoso sexual, pero considero que las pruebas no son suficientes para continuar el procedimiento y, por lo tanto, la investigación está cerrada. La persona designada no ha sido sospechosa de haber cometido un delito», señala la fiscalía sueca.