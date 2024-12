La Fiscalía sueca archiva el caso de violación en un hotel que salpicaba a Mbappé

La Fiscalía de Suecia ha archivado la investigación de la violación sucedida en un hotel de Estocolmo en el que se encontraba Kylian Mbappé. A la estrella del Real Madrid se le vinculó con estos hechos, aunque el escrito del organismo sueco habla de la identificación de un sospechoso que no es el futbolista. Los motivos por los que se ha «abandonado» la investigación es por la falta de pruebas de que se haya cometido un acto punible.

«Durante la investigación se identificó a una persona con sospecha razonable de violación y dos casos de acoso sexual, pero considero que las pruebas no son suficientes para continuar el procedimiento y, por lo tanto, la investigación está cerrada. La persona designada no ha sido sospechosa de haber cometido un delito», señala la fiscalía sueca.

Durante el primer parón internacional del curso, Kylian Mbappé, ausente de la convocatoria de Francia, disfrutó de unos días de descanso en Estocolmo. Después se conocería que, en el hotel en el que se hospedó, ocurrió una supuesta violación y dos casos más de acoso sexual. La prensa sueca y francesa rápidamente relacionó los hechos con la presencia del astro madridista en el mismo hotel en el que sucedieron.

Ahora, la Fiscalía de Suecia ha archivado la investigación por falta de pruebas. En un comunicado, la fiscal Marina Chirakova ha confirmado que se identificó a un posible sospechoso, sin mencionar en ningún momento a Mbappé, pero que después de un mes de pesquisas, la causa se ha archivado al no encontrar pruebas que puedan incriminar a ese sujeto con los hechos de los que se le acusaba.

Mbappé sorprendido por el caso de violación

El propio Mbappé se mostró sorprendido de que se le vinculara con unos hechos de los que no parecía tener constancia. «Estoy sorprendido. No he recibido nada, ni citación, nada. No me preocupa. Veré cómo termina esto. Si los tribunales me citan, iré. No tengo ni idea de quién es la denunciante», desveló hace unos días en una entrevista.