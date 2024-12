El Real Madrid cruza los dedos con Mbappé

El Real Madrid cruza los dedos por Mbappé. El francés sufrió una dolencia muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y este jueves se someterá a pruebas médicas en Valdebebas, que dictaminarán el alcance real de la lesión. Y es que, tras el encuentro contra la Atalanta los blancos no volverán entrenar hasta el jueves a las 15:00 horas. Desde el seno del vestuario madridista creen que la dolencia no será grave, pero hasta que no se someta a pruebas médicas no respirarán tranquilos. Por delante, los madridistas tienen un complicado partido contra el Rayo en Vallecas y la final la Copa Intercontinental.

«Tiene una sobrecarga, una molestia en el isquio. Hay que verlo en los próximos días. No parece serio, pero ha tenido que parar, porque no podía esprintar. Le molestaba un poco. Así que hemos preferido cambiarlo», aseguró Ancelotti tras el encuentro contra la Atalanta.

Mbappé, que hizo un auténtico golazo para adelantar al Real Madrid en Bérgamo, comenzó a sentir molestias poco después de hacer la diana. En ese momento, Rodrygo saltó a calentar, pero la alarma se apagó, el francés continuó jugando y el brasileño se sentó en el banquillo de nuevo.

Minutos después, las molestias regresaron y fue Davide Ancelotti el primero en percatarse en el banquillo del Real Madrid que algo no iba bien. Alerto a Carlo y pidió a Rodrygo que se preparase rápido, ya que el cambio era inmediato. Mbappé, mientras, se fue al suelo y llegó la sustitución.

En un primer momento, Mbappé se fue al banquillo, pero rápido se dirigió al vestuario, donde fue sometido a las primeras exploraciones. No obstante, hasta que no regrese a Madrid no se conocerá el alcance exacto de su lesión, que a poco que sea habrá puesto punto final a su 2024 futbolístico.

Mbappé sigue creciendo

Las molestias físicas le llegaron a Kylian Mbappé tras marcar el primer gol del equipo de Ancelotti en Bérgamo. Esta vez sí fue decisivo el delantero francés en un partido importante para el conjunto blanco. Empezó muy activo el galo con tres disparos a portería en el primer cuarto de hora y un gol que abrió el marcador para un equipo que necesitaba la victoria en esta sexta jornada de la Champions League.

Tras su gol en Gerona, el delantero francés volvió a ver portería con la camiseta del Real Madrid en campo de la Atalanta. Kylian Mbappé hizo su segundo gol en la Champions tras marcar ante el Stuttgart en la primera jornada. Este curso ya suma 12 goles y dos asistencias en 22 partidos.