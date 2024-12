Kylian Mbappé está encantado de vivir en Madrid y de integrarse en la «cultura» española. El jugador francés, que reconoce que no ha empezado bien su etapa en el Real Madrid, aunque pide tiempo porque los juicios se hacen a final de la temporada, dejó una frase con la que ensalza no solo al Real Madrid, sino también a España, sobre todo en comparación con lo que es el París Saint-Germain.

Tal y como desveló el propio Mbappé, él se siente mejor en Madrid porque aquí «la gente está contigo». «La gente te apoya, es la cultura española, compartir», detalló el delantero francés, que precisamente comparó ese trato tan cercano y de apoyo en Madrid y en España con lo que es París, la capital de su país y la ciudad en la que tantos años ha vivido.

«En París es otra cosa, allí te dicen ‘demuestra que te debemos querer’. En cambio en Madrid te dicen ‘ven con nosotros, eres parte de la familia’», expresó un Kylian Mbappé que puso así de manifiesto las diferencias entre el trato en el Real Madrid y el que tuvo durante tantas temporadas.

Sobre su etapa en el PSG, Mbappé recordó que «pasé siete años extraordinario allí, es un lugar intenso, en las buenas y en las malas» y que «el error que cometí fue mezclar todo»: «Tenía conflictos con la gente, defendí mis derechos como jugador, pero no representaba al club, nunca mezclé nada con los jugadores, con la gente de la cantera y de la plantilla».

En una entrevista en Canal +, Mbappé también recordó que ahora «estoy en el mejor club del mundo» y fue contundente sobre lo que le espera en Madrid. «Voy a tener éxito aquí», aseguró Mbappé, que reconoció que «al principio tenía demasiada hambre y me jugó una mala pasada porque estaba impaciente, pero tengo pasión». Nuevamente, sobre el Real Madrid, Kylian reconoció que ha descubierto «un nuevo contexto, un nuevo clima, un nuevo entorno».

Su ausencia con la selección francesa

Sobre su ausencia en la última convocatoria con Francia, Mbappé aseguró que «en septiembre» pidió no ir, ya que «acababa de llegar a Madrid» y había tenido «unas vacaciones cortas». «El entrenador me insistió en que fuese, después en octubre me lesioné» y después «el entrenador me dijo que era mejor no convocarme». «Él es el jefe, yo estoy detrás de él. Quería ir, pero no puedo decir por qué no me llamaron», comentó sobre las decisiones de Deschamps.

Eso sí, Mbappé tiene claro que estará siempre al servicio de la selección de su país: «Mi amor por la selección francesa no ha cambiado. Sí, lo extraño, porque hace mucho que no estoy allí». Además, recordó que en la Eurocopa «me rompí la nariz y estaba cansado», pero «lo doy todo por la selección francesa, aunque fuera agotador».