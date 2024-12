Mbappé espera a «la segunda parte de la temporada» para hacer juicios: «Voy a tener éxito aquí»

Kylian Mbappé reconoce que no ha tenido «el mejor comienzo de temporada» en el Real Madrid, pero que hay que esperar «a la segunda parte de la temporada» para hacer juicios. El jugador del Real Madrid detalló que «nos estamos preparando para los trofeos, que es lo que cuenta» y que el inicio «no está a la altura de lo que esperábamos», pero que todavía queda mucha temporada. «Voy a tener éxito aquí», avanzó Mbappé.

El jugador francés agradeció el cariño de la afición del Real Madrid y elogió en ese sentido a «la cultura española» que es la de «compartir»: «La gente está contigo, te apoya. En París es otra cosa, allí es ‘demuestra que te debemos querer’. En Madrid te dicen ‘ven con nosotros, eres parte de la familia’».

Mbappé recordó sus primeros días en el Real Madrid: «Siempre lo había soñado. Sabía que iba a jugar aquí». Y por supuesto, también detalló su difícil salida del PSG: «Pasé siete años extraordinario allí, es un lugar intenso, en las buenas y en las malas. El error que cometí fue mezclar todo. Tenía conflictos con la gente, defendí mis derechos como jugador, pero no representaba al club, nunca mezclé nada con los jugadores, con la gente de la cantera y de la plantilla. Siempre he mantenido un vínculo con el club, no se corta así como así, sigo viendo sus partidos. Escribí mi historia en París. Batí récords, gané títulos. Ahora estoy en el mejor club del mundo».

«Voy a tener éxito aquí», aseguró Mbappé, que reconoció que «al principio tenía demasiada hambre y me jugó una mala pasada porque estaba impaciente, pero tengo pasión». Nuevamente sobre el Real Madrid, Kylian reconoció que ha descubierto «un nuevo contexto, un nuevo clima, un nuevo entorno».

En una entrevista en Canal + Francia, Mbappé recordó que de los «grandes trofeos» le queda la Champions League, motivo por el que «estoy en el mejor club». A nivel de selección, «la Eurocopa» y se preguntó que por qué no jugar algún día los Juegos Olímpicos. Y, sobre todo, el Balón de Oro: «Sé lo que tengo que hacer para ganarlo, muchas cosas dentro y fuera del campo».

Al hablar del PSG y la Champions, Mbappé desveló la «obsesión» que hay en París por ganar el torneo y les desea que ganen el trofeo, pero no ahora: «Espero que no la ganen ellos, porque quiero ganar yo. En el futuro espero que ganen porque la gente ha sufrido mucho. Pero ahora no, porque tengo que ganármelo».

Su ausencia con la selección francesa

Sobre su ausencia en la última convocatoria con Francia, Mbappé aseguró que «en septiembre» pidió no ir, ya que «acababa de llegar a Madrid» y había tenido «unas vacaciones cortas». «El entrenador me insistió en que fuese, después en octubre me lesioné» y después «el entrenador me dijo que era mejor no convocarme». «Él es el jefe, yo estoy detrás de él. Quería ir, pero no puedo decir por qué no me llamaron», comentó sobre las decisiones de Deschamps.

Eso sí, Mbappé tiene claro que estará siempre al servicio de la selección de su país: «Mi amor por la selección francesa no ha cambiado. Sí, lo extraño, porque hace mucho que no estoy allí». Además, recordó que en la Eurocopa «me rompí la nariz y estaba cansado», pero «lo doy todo por la selección francesa, aunque fuera agotador».

El calendario tan cargado en el fútbol

El jugador del Real Madrid también se refirió al cargado calendario en el fútbol: «Si quieren que juguemos, jugaremos, pero no tenemos un espacio de recuperación. En la NBA tienen cuatro meses de descanso. Nosotros nos vamos 15 días. Es cierto que ganamos mucho dinero. No digo que no queramos jugar, pero también descansemos».

Además, Mbappé recordó que por mucho que «la gente nos vea como robots, pero a la hora de la verdad somos seres humanos como los demás». Sobre su nueva etapa en Madrid, que todavía no ha cumplido medio año, Mbappé, que detalló que no ve la televisión francesa en su estancia en la capital de España, explicó que está «muy feliz» en Madrid recordando que esta es «mi primera experiencia en el extranjero». Además, Kylian ha elogiado a España: «Estoy descubriendo un país maravilloso, con gente acogedora. Es un país genial».

En esta entrevista, Mbappé también se refirió a lo ocurrido en Estocolmo, cuando en un parón por selecciones, llegó a ser acusado de violación, algo que el jugador del Real Madrid niega con datos: «No recibí nada, ni una citación. Leí lo mismo que todos los demás. El gobierno sueco no ha dicho nada. No estoy implicado, no me preocupa. Si la justicia me convoca, simplemente iré». Mbappé recordó que tenía días libres y que «el entrenador me dijo que fuera a un lugar menos expuesto».

Sobre sus opiniones políticas, y en referencia a lo que dijo durante la Eurocopa cuando había elecciones legislativas en Francia, Mbappé explicó que «mi Francia es una Francia llena de diversidad en la que no imponemos a los jóvenes lo que deben ser. Soy una persona abierta al diálogo. Cuando veo algo que me conmueve, respondo. No me puede culpar por preocuparse por mi país».