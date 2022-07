Ancelotti pasa nota en Estados Unidos

Tras más de 10 días de pretemporada en Valdebebas, el Real Madrid pone rumbo a Estados Unidos para realizar la segunda parte de la pretemporada. Algunos jugadores todavía no tienen su puesto fijo en la plantilla y Carlo Ancelotti pasará lista. Jugadores como Mayoral, Odriozola o Marco Asensio querrán demostrar que tienen un hueco en la plantilla con un papel fundamental dentro ella.

Por otro lado, también están Rüdiger y Tchouaméni, que buscarán ganarse un puesto en el once desde el primer día. Para ello, estos jugadores tienen tres partidos para demostrar su calidad en un total de 10 días en tierras americanas. El Real Madrid se juega el primer título de la pretemporada el 10 de agosto en Helsinki contra el Eintracht de Frankfurt con motivo de la final de la Supercopa de Europa y todos querrán ser de la partida.

En el caso de Odriozola, el lateral donostiarra buscará asentarse definitivamente en el Real Madrid como sustituto de Carvajal. Tras su ‘erasmus’ en Florencia, el jugador de 26 años, cosechó una gran temporada lo que le ha abierto las puertas de tener una oportunidad de tener hueco en la plantilla. Fácil no lo tendrá porque Lucas Vázquez también se asoma por esa posición, pese a no ser la suya. El jugador gallego ha demostrado estar a la altura en cada partido donde Carvajal se ha ausentado.

Respecto a Marco Asensio, el jugador balear lleva un verano de negociaciones y conversaciones con otros clubes, pero ha decidido quedarse en el conjunto blanco. A falta de un año para el fin de su contrato, Asensio buscará la regularidad que le ha faltado durante su estancia en el Real Madrid y poder renovar su contrato o, por el contrario, firmar por otro gran club de forma libre. Todo ello comienza en estos tres partidos de pretemporada, que tendrán una importancia vital para este jugador.

La figura del ‘9’ es otra que preocupa mucho al Real Madrid y a Carlo Ancelotti. El club ha decidido no fichar o, mejor dicho, no buscar a ningún nueve hasta enero, como mínimo. Pero con la marcha de Luka Jovic a la Fiorentina, Karim Benzema necesita tener un sustituto de garantías en un año que habrá un Mundial de por medio. Por un lado se encuentra Mariano que, un año más, se enroca en quedarse en el Real Madrid y no quiere salir del club. Por otro lado, Mayoral busca su gran oportunidad de quedarse como recambio del francés. Pese a tener diferentes ofertas, el delantero de Parla tiene por delante una de las pretemporadas más importantes de su carrera, ya que si cosecha buenas actuaciones podrá convencer a Ancelotti para quedarse.

Los fichajes, a examen

En el caso de Rüdiger y Tchouaméni, los nuevos fichajes del club blanco, buscarán demostrar la confianza depositada en ellos y que están preparados para ser de la partida desde el primer partido. El caso de Rüdiger es el más sencillo, pues es un central contrastado, con experiencia en Europa y siendo campeón de la Champions League el año pasado. Su presencia en el once parece segura donde arrastrará a Alaba al lateral izquierdo. No obstante, es importante saber la forma en la que va a adaptarse al juego del Real Madrid. Cabe destacar que el central francés viene de jugar en el Chelsea con defensa de tres, un sistema muy diferente al de Carlo Ancelotti.

El jugador alemán llegó al Real Madrid libre y no tendrá la presión que pueda llegar a tener Tchouaméni por el elevado desembolso realizado en su fichaje. Además, a sus 29 años, el jugador está más que curtido en partidos de tremenda exigencia. Por el otro lado, la figura de Tchouaméni es algo más especial. El jugador francés, de tan solo 22 años, viene con la presión de ser el sustituto de Casemiro, uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid en su puesto y, también, por el elevado coste de su fichaje. 80 millones de euros para un jugador en ese puesto es mucho dinero y el jugador francés querrá demostrar por qué el Real Madrid ha confiado en él.

Oportunidades no le faltarán y los partidos de frente al Barcelona, América de México y Juventus serán un gran escaparate para el jugador y mostrar que puede disputarle el puesto a Casemiro.