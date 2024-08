Ancelotti no se vuelve loco

El Real Madrid no ha ganado en ninguno de los dos partidos de esta pretemporada, pero para Carlo Ancelotti no es un problema. El técnico está centrado en que los jugadores vayan cogiendo tono físico y estos bolos por Estados Unidos los toma como entrenamientos en los que los futbolistas puedan ir cogiendo ritmo. Así lo indicó al término del Clásico ante el Barcelona, donde indicó que no hay que volverse «locos» por no haber conseguido aún ninguna victoria.

El entrenador del conjunto blanco tiene otros planes en mente. Por el momento, le faltan ocho jugadores –Camavinga, Mendy, Tchouaméni, Mbappé, Valverde, Bellingham y Carvajal– que se incorporarán el día 7 en Madrid. Será a partir de entonces cuando comience a pensar en el apartado táctico, pero por el momento sólo le preocupa que el físico de sus futbolistas vaya tomando forma de cara a los primeros compromisos reales del curso.

El que aparece en el horizonte es el encuentro en el que se medirán a la Atalanta. Será en la Supercopa de Europa, el 14 de agosto, en el partido con el que estrenarán la temporada y en el que se disputarán el primer título del curso. Será el pistoletazo de salida a la 24-25, donde ya sí que empezarán a importar los resultados.

Hasta entonces, Ancelotti seguirá haciendo pruebas. Frente al Barcelona se atrevió ya a dar el partido completo a varios de sus jugadores. Entre ellos, un Arda Güler que deslumbró o Luka Modric, al que se refirió después. Sobre el nuevo capitán del equipo, dijo que «ha vuelto bien» y que, durante el encuentro, se «encontró bien», por lo que le dio los 90 minutos.

Eso es, precisamente, lo que busca Ancelotti en estos primeros partidos. Quiere que, después de un verano complicado por la carga de partidos internacionales, todos sus jugadores vayan cogiendo ritmo una vez se incorporen. Y los amistosos que están disputando en Estados Unidos se presentan como las pruebas idóneas para ello.

Ancelotti se prepara para la competición

El Real Madrid se enfrentó al Barcelona en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido en el que los madridistas no fueron capaces de llevarse la victoria. El inspirado Pau Víctor se convirtió en el protagonista con un doblete que permitió al conjunto culé ganar –como ya sucediera el pasado verano– en el encuentro de la gira por EEUU. Sólo un gol de Nico Paz a pase de un estelar Güler dejó abierto el encuentro de cara al final.

Sin embargo, el resultado fue lo de menos. O así lo piensa Ancelotti. El técnico del Real Madrid tiene claro que en estos partidos lo menos importante son los goles que se puedan marcar o el trabajo que se pueda hacer en el apartado táctico. «No es tan importante para nosotros el resultado como meter a los jugadores en una buena forma», reflejó al término del partido, además de incidir en que todavía no están todos, puesto que le faltan «ocho jugadores» que ni siquiera viajarán a la gira.

«El objetivo ahora es dar minutos y poner en forma a los jugadores que vuelven. No estamos pensando en el tema táctico u otras cosas, sólo meter en una buena condición a los jugadores que están trabajando ahora. A nivel táctico trabajaremos desde el día 7», concluyó al respecto Ancelotti. Unas palabras con las que deja claro que, cuando regresen a la capital tras medirse al Chelsea, comenzarán a trabajar de verdad en la dura temporada que les viene por delante.

El Real Madrid, bajo mínimos

Por el momento, lo único que importa, es que sus futbolistas cojan tono, puesto que cabe recordar que los brasileños –salvo Endrick– apenas habían estado tres días con el equipo antes de enfrentarse al Barcelona. Aún así, Militao fue titular y Vinicius tuvo unos minutos. El técnico ha revelado que sus futbolistas han seguido un plan durante sus vacaciones para llegar en las mejores condiciones posibles, algo que ha permitido que, pese a la falta de entrenamientos, puedan debutar para ir cogiendo rodaje.

Para el partido contra el Chelsea, con el que se cerrará en Charlotte la gira norteamericana, el técnico podrá ya contar con todos los efectivos que tiene allí. Es decir, con todos menos con los ocho que siguen de vacaciones y se sumarán al trabajo ya en Valdebebas. También estará un Rodrygo que no tuvo minutos por cansancio.