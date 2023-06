Ancelotti habla de su posible fichaje por Brasil

Carlo Ancelotti hizo una valoración general, desde un punto de vista crítico, de la situación del fútbol actual, en lo que a arbitraje y tecnología se refiere. El entrenador del Real Madrid también recordó su pasado y, al ser preguntado por su futuro, volvió a insistir en lo feliz que es su vida en la capital de España.

El técnico comentó la opción que ha tenido durante buena parte de la temporada encima de la mesa: ser seleccionador de Brasil. Sin embargo, Ancelotti volvió a reafirmarse en lo contento que está con su vida en Madrid. «Me siento bien en Madrid, tengo una relación espléndida con Florentino Pérez, la vida aquí es mágica. Madrid es la ciudad ideal», remarcó el italiano.

Además, el italiano insiste en lo que acostumbra a señalar en sus comparecencias y cree que «el VAR se utiliza demasiado». La solución que propone para este problema es la inclusión de «ex futbolistas y entrenadores» que conozcan «mejor el juego».

«La tecnología debería haber facilitado el juego usándose sólo para el fuera de juego y para el gol que, por cierto, aún no se ha implementado en España. De hecho, ha creado un grave precedente en el Espanyol-Atlético de Madrid, con un gol fantasma que llevó al descenso al Espanyol. El VAR ha quitado la potestad exclusiva al árbitro, tomando decisiones que no se ajustan al espíritu y realidad del juego. No hay objetividad sino decisiones personales», criticó Ancelotti en una entrevista concedida a Il Giornale.

Calendario apretado

A su vez, abordó el tema de la acumulación de partidos y se refirió a un punto exacto del calendario del Madrid esta temporada. «Mi equipo, entre Liga, copas y Mundial, acaba la temporada con 73 partidos. Del 30 de diciembre al 12 de marzo jugamos sin parar, salvo una semana, desplazándonos entre Marruecos y Arabia. No puede seguir así. O UEFA y FIFA se ponen de acuerdo o la salud de los jugadores ya no importa», sentenció en una entrevista concedida a Il Giornale.