El Rayo Vallecano visita el Santiago Bernabéu en un momento más que convulso. En pleno terremoto por el caso Vinicius, el conjunto franjirrojo se medirá al Real Madrid en busca de tres puntos que les permitan mantener vivo el sueño europeo. La ausencia del brasileño será un alivio para Iván Balliu (Gerona, 1992), que ya se las tuvo con él en la primera vuelta para frenarle, reconoce al madridista como un futbolista «muy diferencial» y afirma que «tenemos que poner todos de nuestra parte» para acabar con todo lo que se genera en torno a él. Antes de un partido fundamental para los nuevos objetivos vallecanos, Balliu atiende a OKDIARIO.

Pregunta: Este miércoles no se verá las caras. En la ida fue protagonista por un encontronazo que dio mucho que hablar. ¿Cambiarías algo?

Respuesta: Al final yo lo que intento es ayudar al equipo y hacer bien mi trabajo. Sabemos que Vinicius es ahora mismo, si no es el jugador más en forma del mundo, estará entre el primero o el segundo. Es un jugador muy diferencial. Hay que estar muy encima de él. Si le dejo ese metro o dos metros, seguramente me va a matar como lo hace con casi todos los laterales los fines de semana.

P: ¿Cómo se le para?

R: A Vinicius, al final, poco hay que estudiarle. Miro los partidos del Madrid y al final lo sé todo sobre él. Es un jugador imprevisible, que te sale por fuera, por dentro, te recorta, se asocia con Benzema. Lo conozco bien, pero es un jugador que te la puede liar en cualquier momento.

P: Los insultos racistas en Valencia parece que han sido la gota que ha colmado el vaso. ¿A qué cree que se debe todo lo que está sucediendo en España? En Europa no pasa lo mismo…

R: Creo que influye todo. La prensa también ayuda a que se hable. No sé cuál es el problema, pero tenemos que poner todos de nuestra parte. Al final lo que pasa en el campo se queda en el campo.

P: Desde que llegó al Rayo ha sido un fijo y su rendimiento ha ido a más, ¿cómo valora estas dos temporadas?

R: Estoy muy cómodo, el míster me va como anillo al dedo, el grupo es fantástico, hay muy buen ambiente, y creo que al final se transmite ese buen ambiente en el campo. Dos años aquí muy buenos, con la afición, a nivel de juego… muy cómodo.

P: Iraola fue también lateral, ¿cómo influye tenerle de entrenador?

R: Al final tenemos un gran referente. Sí que es verdad que a mí y a Fran García en los partidos nos corrige bastante. Él tiene esa visión de haber jugado ahí que nos ayuda. Ha influido mucho en mí. Me ha hecho jugar muchos partidos y se lo agradezco un montón.

P: ¿Cómo definiría su juego?

R: Soy un jugador agresivo, que me gusta subir cuando se puede. Me gusta sumarme al ataque y me siento cómodo saliendo rápido por bandas y en ese juego asociativo con Isi.

P: ¿Y en qué ha notado que ha evolucionado desde que está en Vallecas?

R: Venía del Almería que intentábamos tener más posesiones largas y aquí lo que buscamos es recuperar lo más alto posible y atacar rápido. Es un juego con un ritmo mucho más alto y me va mucho mejor.

P: ¿En quién se fija para mejorar? ¿Quiénes son sus referentes?

R: No tengo ningún referente en el que me fije. Sí que es verdad que miro muchos partidos, me gusta ver mucho fútbol. Me gusta ver mucha Premier, me fijo en Trippier. No sería un superreferente, pero me gusta ver sus partidos.

P: Decía que Iraola ha influido en usted, hasta qué punto lo hace en el vestuario, porque se les ve muy unidos.

R: Es un míster que deja hacer mucho a los jugadores. No le gusta entrar mucho al vestuario, nos da nuestro espacio y eso hace que los capitanes sean los que creen ese buen ambiente e intenten solucionar los problemas que haya. No hemos tenido nada extraño. Tenemos buen ambiente. Un grupo así no lo había encontrado nunca.

P: Fue canterano del Barça, ¿qué diferencias ve a nivel de club entre el Rayo y un grande?

R: Nada que ver. Al final, tienes un problema, puedes ir a hablar con el presidente, con el director deportivo… Es un club muy pequeño muy familiar y al final los problemas se solucionan más rápido. Encuentras siempre a la persona que te puede solucionar el problema. A diferencia de los grandes clubes que para llegar a la persona con quien tienes que hablar tienes que pasar por 1.000 personas más.

P: Otra de las diferencias está en el campo. Xavi habló de las dimensiones del Estadio de Vallecas y luego perdió. ¿Notan tanto esa diferencia?

R: Nuestro estilo de juego es presionar alto. Ese metro o dos metros hace que llegues un poco antes y nos viene mejor que las medidas sean un poco más reducidas. Nuestro objetivo al final es siempre la permanencia y pasa por ganar en casa, con nuestra afición. Al final es todo más fácil.

P: Ahora les llega el Real Madrid, aunque será en el Bernabéu. Ya puntuaron en el Camp Nou y ahora tienen opciones de pelear por Europa.

R: Lo intentaremos. Si viéramos que perdíamos seguro, ni iríamos. Lo intentaremos, nos vienen mejor equipos que nos intenten jugar desde atrás. Puntuamos en el Camp Nou e intentaremos rascarles algo.

P: ¿Qué Madrid se esperan después de la eliminación en Champions y la derrota en Mestalla?

R: Al final es un club muy exigente y no se van a relajar. Y menos en el Bernabéu. Al final vamos a sufrir y no creo que encontremos un Madrid relajado. Se querrán ir con buenas sensaciones. Vamos a ir a sufrir.

P: ¿Este tipo de partidos se preparan de forma especial?

R: Entrar al Bernabéu motiva a todo el mundo. Es un estadio espectacular y sí que es verdad que tienes que estar más concentrado. Al final se preparan todos los partidos iguales, son tres puntos.

P: El Rayo llega ya salvado a las últimas jornadas y con opciones de meterse en Europa, al contrario que el año pasado que parecía hecho después de la primera vuelta y al final les costó ganar. ¿Hasta qué punto les sirvió de aprendizaje?

R: Tenemos un año más de experiencia. Esta segunda vuelta había que sumar más puntos y creo que la eliminación de Copa hizo que llegásemos un poco más frescos.

P: ¿Cree que será posible ver al Rayo en Europa la próxima temporada?

R: Ojalá. Intentaremos sumar estos puntos para estar ahí. Hay muchos equipos y pasará por ganar. Tenemos que sumar en el Bernabéu sí o sí y lo intentaremos hasta el final. Es el centenario del club, así que sería un regalo espectacular para la afición.

P: ¿Qué cree que supondría para el club?

R: Eso te ayuda a que lleguen jugadores de más calidad a decidir a los que tienen dudas. Te da una imagen de un club más serio y abre muchas puertas

P: ¿Y para usted?

R: He trabajado mucho para estar aquí y sería un regalo, un sueño. Además con el Rayo, que me siento muy a gusto.

P: Independientemente de lo que pase de aquí al final, ¿qué nota le pondría a la temporada?

R: Seguramente daría un 9. Se puede hacer mejor pero no hay que dejarse llevar por Europa. Luchábamos por no descender y lo hemos hecho muy bien. La gente tiene que valorar que lo que hacemos no es fácil y hemos conseguido cosas muy bonitas.