Ancelotti: «El calendario no tiene sentido»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo. Los blancos, que llegan a este encuentro tras clasificarse para las semifinales de la Champions, tienen por delante otro partido para seguir manteniendo el ritmo.

El Celta

«Le tenemos mucho respeto. Lo está haciendo muy bien. Tienen individualidades como Aspas y Veiga. Hay que respetarlo y hacer lo mejor para ganar».

Estilo de Guardiola

«Ha cambiado un poco. Sigue siendo un equipo muy fuerte con individualidades como Haaland. El planteamiento es que hay que ser mejor que el rival».

Favoritismo del City

«No está en mi cabeza. Estamos muy cerca de una final, es un rival muy fuerte y una eliminatoria muy igualada».

Opciones de Liga

«Si gana el Atlético crecerían las opciones, pero tenemos que hacer lo nuestro, que es pelear hasta el final. Los partidos de la Liga sirven para seguir con esta dinámica. Después del partido contra el Cádiz el equipo está muy bien. El calendario, como hemos dicho muchas veces, objetivamente no tiene sentido. Hay que evaluar un poco la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Cada uno piensa en lo suyo, pero en los que tienen que pintar más que son los jugadores no pintan nada. Esto no es correcto y no es una buena línea para el fútbol, tiene que cambiar algo».

Halagos de Guardiola

«Es un equipo muy respetado y cuando lo eres es algo muy bueno».

Equipo de gala en la Copa y ante el City

«Pueden jugar. No nos quejamos de poder jugar martes o miércoles. No tenemos preocupación. También escuché demasiados días libres. Miré calendario y dije ‘me he equivocado’. Sólo hemos tenido ocho días de descanso».

Benzema

«Está bien. Maña está disponible para jugar. Lo quité porque cuando yo pienso que el partido está acabado había que protegerlos, como a Modric y Kroos. Lo importante es explicarle que si puedo quitarle minutos lo voy a hacer. Si el partido está acabado no tiene sentido que juegue, sobre todo si tiene un pequeño problema. He hablado con él y lo ha entendido».

Gabri Veiga

«Me gusta porque tiene calidad y algo especial. Lo están haciendo muy bien».

Manchester City

«Madrid y City son equipos que pueden jugar de distinta manera. No creo que hayan cambiado su estilo. Tienen un delantero muy fuerte y ha podido cambiar algo».

El Atlético

«Peleará hasta el último minuto por el segundo puesto. Lo está haciendo muy bien y está jugando muy bien al fútbol».

Rodrygo

«Está teniendo un rendimiento alto en la Liga. En la Champions está marcando la diferencia con goles, pero en la Liga participando más en el juego del equipo».

Rotaciones

«Son sólo para dar descanso a los jugadores que lo necesitan. Hay que dar minutos para tener a los futbolistas bien en el último tramo de la temporada».

Próxima temporada

«No estoy hablando porque la temporada ya está planificada».

Momento del equipo

«Somos más sólidos. Depende del momento de la temporada. Están centrados y eso fue la llave el año pasado y puede serlo este año».