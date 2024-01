Ancelotti caza a Zidane y amplía su leyenda

El maestro supera al alumno. Sí, en este caso hay que decirlo así. Suele ser al revés, pero en el caso de Carlo Ancelotti y Zidane Zidane es así. El francés dijo adiós a su segunda etapa como entrenador del Real Madrid con 263 duelos, mientras que ante el Barcelona el italiano sumará el 264, convirtiéndose en el segundo preparado con más partidos al frente del 14 veces campeón de Europa. Por delante ya sólo tiene a Miguel Muñoz, que se sentó en el banquillo madridista en 342 encuentros. Si cumple su contrato, Carletto le superará.

Este no es el único objetivo que tendrá Ancelotti en Riad. Y es que, en caso de lograr el título, el italiano igualará a Zidane en número de conquistas como entrenador del Real Madrid. El galo ganó 11 trofeos en su etapa como técnico madridista, mientras que, hasta el momento, el italiano suma 10. El primero también es Miguel Muñoz, con 14 victorias. Como hemos dicho anteriormente, si cumple su contrato debería también superarle, ya que para llegar a 2026 tendrá que tener buenos resultados, que se traduce en la conquista de títulos.

Carlo Ancelotti está ante la oportunidad de convertirse en el mejor entrenador de la historia del club blanco. El italiano ya es leyenda del Real Madrid con lo hecho hasta ahora, pero puede elevarse al Olimpo más absoluto, alcanzando un nivel al que no ha llegado ningún entrenador y que parece muy complicado que alguien le pueda igualar en el corto plazo.

«Ha sido el mejor jugador que he visto en los entrenamientos. Era algo increíble lo que era capaz de hacer en los entrenamientos. Me ha ayudado mucho como asistente porque conocía muy bien el club y yo le conocía muy bien a él. En el primer año, me ayudó con los franceses, a adaptarme al fútbol español y la cultura española. Ha sido una ayuda muy grande», dijo Ancelotti sobre Zidane en la previa de la final de la Supercopa.

Ancelotti y la confianza del Real Madrid

Los motivos por los que Ancelotti vio su contrato ampliado son claros. Lo primero, por los resultados. Es obvio y es importante. Lo más importante. «De nada le habría servido ser quien es sin sus éxitos dentro del campo», explican. Y es que, en el Real Madrid, destacan que nadie ha conseguido los registros de Ancelotti en la entidad madridista.

Lo segundo, y no menos importante, es su forma de ser. En el club se entiende que es precisamente por su forma de entrenar y de tratar el vestuario más difícil del mundo, por lo que logra los resultados que logra.

En el Madrid lo primero es ganar, esto no es un secreto y Ancelotti lo hace, pero desde Valdebebas también se valora que es capaz de conseguirlo encarnando a la perfección los valores del club.

Por todo esto, en el Real Madrid tiene claro que no hay nadie mejor que Carlo Ancelotti para dirigir la nave madridista en los próximos años. Gana, que es lo importante, pero además lo hace con mucha clase. «Las palabras consenso y satisfacción pocas veces habían adquirido un grado tan alto en el club», aseguran desde el club blanco cuando se pregunta por el italiano.