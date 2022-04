Ancelotti allana el camino a Bale

Carlo Ancelotti sigue pensando que Gareth Bale puede ser un jugador útil en este tramo final de la temporada. Ya le tendió la mano en Stamford Bridge ante el Chelsea y, ahora, parece que está dispuesto a hacer todo lo posible por reconciliarle con la afición. Antes del partido contra el Getafe, el técnico ha querido reivindicar la figura del galés en la historia del Real Madrid, buscando allanar el terreno de cara a una posible vuelta al Bernabéu, donde no juega desde hace más de dos años.

El italiano no quiere guerras internas de aquí al final de temporada. Sabe lo que se juega el equipo, vivo en Champions y con la Liga encarrilada, y que Bale puede ser determinante si está enchufado. Por ello, prefiere pasar página a todo lo sucedido en las últimas semanas, en las que incluso el agente del jugador, Jonathan Barnett ha llegado a atacarle.

De cara al partido ante el conjunto azulón, en el que todo apunta a que habrá importantes variaciones en el once, Ancelotti dejó entrever la posibilidad de que Bale vuelva a saltar al césped del Bernabéu, algo que no sucede desde el 26 de febrero del 2020. De hecho, esta temporada no ha dudado de él y en determinados momentos le ha preferido por delante de otras opciones en el ataque, como son Jovic o Mariano.

Hay que remontarse al partido de octavos de final de la Champions League, en la temporada 2019-2020 ante el Manchester City, para encontrar la última aparición del galés en el estadio madridista. Pese a que ha sido convocado en varios de los partidos del presente curso disputados en casa, no ha llegado a saltar al césped. Pero Ancelotti parece dispuesto a hacerlo posible, al revelar que «sería justo» que tuviera minutos antes de marcharse al término de la temporada.

No sorprende la actitud del entrenador madridista, puesto que siempre ha considerado al galés como un gran recurso en el ataque. Ahora, sigue apostando por él, pese a no ser el momento más sencillo. Los blancos necesitan dar el máximo para defender la renta de puntos que tienen en Liga y que el compromiso de Bale está más en duda que nunca, después de haberse borrado del Clásico en ausencia de Benzema, alegando unas molestias que no le impidieron exhibirse con Gales para meterla en la final de la repesca del Mundial 2022.

Empeñado en recuperarle

Gareth Bale ya demostró con su selección que puede ser determinante, pero ahora debe conseguir Ancelotti que sea capaz de dar una versión similar con el conjunto blanco. La mayor baza a la que se puede agarrar el técnico para conseguir que el jugador encuentre esa motivación es que pueda coger ritmo de cara a la repesca, en la que tiene depositado todo su futuro el jugador del conjunto blanco.

Pero otro factor importante para lograr que el de Cardiff sea importante en este tramo final del curso pasa por el reencuentro con la afición. No parece una tarea tan sencilla que la grada del Bernabéu logre perdonar tan fácilmente al jugador, pero por si acaso Ancelotti ha lanzado un guante apuntando que el futbolista «quiere salir bien» del club, en el que termina contrato al término del curso.

En el tramo final de la etapa de Bale en el Real Madrid, y quién sabe si también como profesional, Ancelotti quiere recuperar una buena versión del galés. Sigue confiando en la calidad que guarda en sus botas y, a pesar de los constantes desencuentros del jugador con la entidad, el técnico busca aliviar las tensiones de cara al momento decisivo de la temporada, donde contar con el galés al máximo rendimiento posible será un extra de cara a los objetivos.